Şimdilik özgür

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Abdullatif Çaban'ı karnından kardeşi Bilal Çabanı ise elinden yaralayan Alperen Başarır dün yeninden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının benzer suçtan sabıkası olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 sıralarında Ortaköy 5. Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Alperen Başarır’ın aralarındaki kız meselesi yüzünden tartıştığı Abdullatif Çaban'ın karnına çakı sokarak yaraladığını ifade etti. Polis, zanlının olay yerinde bulunan Bilal Çaban'ı da ellerinden yaraladığını ifade etti. Karnında 3 santim kesi oluşan Abdullatif Çaban ile elinde bir santim kesi oluşan Bilal Çaban'ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.

Polis, yaralanan şahısların tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, Başarır’ın benzer sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının benzeri suçtan sabıkası olduğunu belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.