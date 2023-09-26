Girne’de sanat dolu günler

‘Girne Arkın Fest 23’ kapsamında önceki gün "Pippi-Uzunçorap" isimli çocuk oyunu sahnelendi ve Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi’ açılışı yapıldı.

Açıklamaya göre, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları "Pippi-Uzunçorap" isimli çocuk oyununu sahneledi. Oyun, ülkede yaşayan ve yurt dışından gelen oyuncu ve yönetmenlerin sunumu ile Ramadan Cemil Meydanı’nda sahnelendi.

Öte yandan yine Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 18.00’de, ‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması Sergisi’ açılışı gerçekleşti. Bu akşama kadar açık olacak olan sergide, yarışmaya katılan tüm fotoğrafçıların çektikleri resimler yer alıyor.

‘Girne Belediyesi 1. Uluslararası Sualtı Görüntü Avcılığı Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ise 28 Eylül Perşembe günü saat 19:00’da, Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda yapılacak.