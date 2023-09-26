Letafet’te büyülü gece

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Letafet’te, 23 Eylül Cumartesi akşamı, güçlü yorumuyla Hande Dönmez sahne aldı.

Usta sanatçılarımızdan Sezen Aksu’nun “Firuze” adlı eseri ile sahneye güçlü bir giriş yapan şarkıcı, Orhan Gencebay’dan “Akşam Güneşi”, Ferdi Tayfur’dan “Ben de Özledim”, Müslüm Gürses’den “Kaç Kadeh Kırıldı” gibi birçok eseri seslendirerek sevenlerine 2 saatlik bir müzik ziyafeti sundu.

Gecenin sonunda misafirlerinden gelen yoğun istek üzerine, İzmir Marşı’nı coşku ile hep bir ağızdan seslendiren sanatçı sevenlerinin alkışları ile sahneden ayrıldı.

