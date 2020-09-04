Corona kabusu sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki Coronavirüs salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 3 Eylül Perşembe gününün tablosuna göre, son 24 saatte 49 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 6 bin 511 oldu. Dün bin 642 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 274 bin 943'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, "En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 49 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 511 oldu. Dün toplam 110 bin 225 test yapılırken, bin 642 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 274 bin 943’e yükseldi.

Ağır hasta sayısı bin 41 oldu

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 7 milyon 466 bin 87’ye ulaştığı ifade edildi.



Dün iyileşen bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 248 bin 87’ye yükseldi.Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 41 olduğu belirtildi.Sosyal medya hesabından Coronavirüsü tablosuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:“En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4,7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde.”