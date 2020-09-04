Diyaloğa hazır

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında sıcak çatışma aşamasına gelen gerginlikte devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" denildi.

Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Yunanistan'ın NATO bünyesinde başlayacak teknik görüşmelerin askeri gerilimi düşürme, Doğu Akdeniz'de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltma amacını taşıdığını da belirtti.

NATO Genel Sekreteri, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” dedi.

İsim vermeden Fransa’ya da mesaj verdi

Stoltenberg, “NATO dayanışma ruhu” çerçevesinde gerilime çözüm bulunması için “tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temasta olduğunu” da ifade etti.

Stoltenberg'in bu ifadesinin Türkiye'ye karşı gerilimde Yunanistan'ın yanında yer alan hatta Doğu Akdeniz'e savaş gemileri gönderen Fransa'ya mesaj şeklinde yorumlandı.

Yunan kaynaklardan kısmi yalanlama

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunan diplomatik kaynaklar, NATO’nun ‘Türkiye ve Yunanistan teknik görüşmelere başlamayı kabul etti’ açıklamasını yalanlayarak gerginliğin ancak tüm Türk gemilerinin Yunan kıta sahanlığından derhal kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

Bakanlık: Önkoşulsuz diyaloğa hazırız



Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için bir inisiyatif almıştır. Yunanistan'ın bu inisiyatife destek vermesini bekliyoruz. Türkiye adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümlerin bulunması için diyaloğa hazırdır" ifadeleri yer aldı.Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata varmasına ilişkin, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulunuldu.Bakanlık, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmeler başlatılmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır" ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin de desteklediği inisiyatifin, Stoltenberg'in iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri ve teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına atfedilmiş olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz."Açıklamada, ayrıca Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha hatırlatıldı.