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“Aşk İçinde Mahpushane” adlı oyunun prömiyeri Lefkoşa’da yapıldı

İlgiyle izlendi

21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında “Aşk İçinde Mahpushane” adlı oyunun prömiyeri önceki akşam Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapıldı.
Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği oyunda Aytunç Şabanlı, İzel Seylani, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Döndü Özata, Melihat Günalp, Kurtuluş Altaylı, Umut Ersoy ve Altekin Erginel sahne alıyor.
Oyunu 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Gazimağusa Belediyesi Başkanı Süleyman Uluçay da izledi.

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