El emeği, göz nuru

Yeniceköy-Cihangir Köy Kadın Kursu öğretmen ve kursiyerlerinin bir yıl boyunca üzerinde çalıştığı eserlerin yer aldığı sergi önceki akşam açıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ndan verilen bilgiye göre, serginin açılışına Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Ürün Solyalı, Devrim Barçın, Sami Özuslu ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Yeniceköy Muhtarı Mehmet İyici ve Cihangir Muhtarı Ulaş Solakay katıldı.

Kurs öğretmeni Nahide Kurumanastırlı öncülüğünde kursiyerlerin yaptığı el işlerinin satışa da yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025, 09:51