Önlem alınmalı

Suna ERDEN

Gönyeli’de 2024 yılı Nisan ayında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişiyi bıçakla yaralayan, üstelik 2023 yılında da soygun suçuna karışan Muhammet Ali Bulut hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın öğrenci olarak geldiği KKTC’de ağır yaralama ve soygun gibi vahim ve ciddi suçlar işlediği belirtildi. Sanık ve onun gibi kişiler yüzünden KKTC’nin güvenli ülke konumundan çıktığı kaydedildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı, Muhammed Ali Bulut ile Ahmet Toy’un kız meselesi yüzünden sosyal medya hesabı olan Instagram üzerinden aralarında tartışıp, 24 Nisan 2024 tarihinde saat 03.20’de Gönyeli'de umumi bir yer olan Gümüş Sokak’ta buluşarak birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini söyledi.

Başkan; kavga anında sanık Bulut’un üzerinde taşıdığı bıçağı Toy’un kafasının arka kısmına sallamak suretiyle 3 santim uzunluğunda kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti. Başkan; sanığın kavgayı ayırmaya çalışan taksici Cihat Alp'ı da parmaklarından, dirseğinden ve göğüs kısmından yaraladığını belirtti.

Başkan; sanık Bulut’un bu olaydan bir yıl önce yani 25 Aralık 2023 yılında soygun, zorla adam kaçırma, şiddet tehdidi suçlarına karıştığını; öğrenci olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandığını vurguladı.

Dehşet saçtı

Mahkeme Başkanı; sanığın 24 Nisan 2024 tarihinde ikinci kez suç işleyince 26 Nisan 2024’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti. Sanığın işlediği ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis cezası öngördüğünü ifade eden Başkan kararına şöyle devam etti:

Öngörülen ceza sanığın işlemiş olduğu suçun ne kadar ciddi suç olduğunu göstermektedir. İddianamedeki olgulardan da görüleceği üzere sanık, kız meselesi yüzünden kavga ettiği kişi ile olay esnasında orada bulunan başka bir kişiyi bıçak ile yaralamıştır. Yani sanık elinde kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile adeta dehşet saçarak, bıçağı birçok kez sallayarak iki kişinin yaralanmasına sebep olmuştur.

Soygun suçu da dikkate alındı

Sanığın, yaralama olayından bir yıl önce soygun suçunu işlediğini kaydeden Başkan; avukatının talebi üzerine bu davanın da karar aşamasında dikkate alındığını açıkladı.

Soygunun olgularına değinen Başkan; sanığın beraberindeki iki kişiyle, bir işletme içerisinde iş yeri sahibi M.K.’nin tasarrufunda bulunan biri 500, diğeri 450 dolar değerindeki iki cep telefonunu kendilerine vermemesi halinde omuriliğine sıkacaklarını söyleyerek; şiddet kullanma tehdidinde bulunmak suretiyle alarak, soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Ülkemiz güvenliğini yitirdi

Başkan; sanığın 2023 yılında işlediği soygun suçundan teminat altındayken ağır yaralama suçunu da işlediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Öğrenci olarak başka bir ülkeye giden bir kişinin görevi okulunu bitirmek ve öğrenim gördüğü ülkenin yasalarına uymaktır. Öğrenci olarak ülkemize gelen bir kişinin bu kadar korkusuzca, yasa tanımaz bir şekilde toplumumuzun huzurunu kaçıran bu derece ciddi suçlar işlemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Sanık gibi kişiler yüzünden ülkemiz güvenli ülke olma özelliğini yitirmiştir. Bu tür kişileri toplumumuzdan uzak tutmak gerekmektedir. Yargının görevi bu tür suç işleyen kişilere etkin ve caydırıcı cezalar vererek benzer suç işleme temayülü olan kişileri benzer suç işlemekten caydırmaktır.”

Caydırıcı cezalar verilmeli

Mahkemelerin bu suçlara hoşgörülü davranamayacağını kaydeden Başkan, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı “Aksi takdirde birbirine kızan toplum bireyler temin edilebilmesi çok kolay ve oldukça tehlikeli olan bıçak ve çeşitli delici aletler ile bir birine pervasızca saldıracak, toplum içerisinde bu tip suç aletleri ile işlenen vahim suçların sayısı gün geçtikçe artacak, toplumuz ciddi ve geriye dönüşü imkânsız yaralar alacaktır ”dedi.

Tüm dünyada yaygınlaşmakta olan bıçak tipi aletler ile işlenen suçların, "en vahşi" şekilde işlenen suçlar kategorisinde yer aldığını belirten Başkan; KKTC’nin mehaz hukuku olan İngiltere'de bu tip suçların önlenmesi ve verilen cezaların caydırıcı olması için mahkemelerde ciddi cezalar takdir edildiğini ifade etti.

Heyet Başkanı; kişilerin vücut bütünlüğünün anayasada koruma altına alınan bir hak olduğunu belirterek, sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

