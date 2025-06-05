‘Bakıyoruz, alamıyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Pahalılık bayram sofralarını etkiledi. Kurban Bayramı için hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, sofralarını donatacak kadar alışveriş yapamadı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Birçok ürüne sadece bakmakla yetindik, istediğimiz gibi alışveriş yapamadık” dedi.

Ne dediler…?

Emine Toker

“Bayram öncesi fiyatlar çok pahalı oldu. Her istediğimizi alamıyoruz. Bakıyoruz, iki çeşit alacaksak birini alabiliyoruz. 4 çocuğum, 5 torunum var ve bayram sofrası için tam anlamıyla istediklerimizi alamadık. Beklentimiz hükümetin bu işe bir el atmasıdır. Pahalılığa bir çözüm bulsunlar. Piyasada denetim yapsınlar ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapsınlar.”

Peri Basri

“Bayram öncesi yiyecek ve içecek fiyatları çok pahalı ancak mecbur olduğumuz için almak zorunda kalıyoruz. Bayram soframız için ihtiyacımız olanları almaya çalışıyoruz ancak her şey çok pahalı. Bu yüksek fiyatlarla ilgili beklentimiz ucuzlamasıdır. Genel olarak piyasa çok pahalı ve beklentimiz ucuzluğun sağlanmasıdır.”

Gülnur Aygüner

“Bayram öncesi fiyatlar normalde de olduğu gibi pahalı. Evde bayram sofrası için istediklerimizi alamadık. Sadece bayrama özel değil bayram olmasa da istediklerimizi almakta zorluk yaşıyoruz. Bu memlekette ne yazık ki bir beklentimiz de kalmadı. Böyle devam ederse değişen pek bir şey olmayacak. Geçmiş bayramlarımız daha şenlikli, daha güzeldi ancak her hecen yıl bir önceki bayramdan daha kötü oluyor.”

Burhan Çelebi

“Bayram öncesi fiyatlar çok yüksek. Evde bayram sofrası kurabilmek için ihtiyaçlarımızın tümünü almakta eskisi kadar rahat değiliz. Bayram öncesinde tüm ürünlere çok fazla zamlar yapıldı. İnsanların iyi bir bayram geçirebilmesi için zam yapılmayabilirdi ancak görüyoruz ki pek de insaflı davranılmamış.”

Sema Emindayı

“Bayram öncesi yiyecek ve içecek fiyatları çok yüksek. Bayram olunca mecbur almak zorundayız. Fiyatlarla ilgili beklentimiz bu pahalılığa el atmaları ve halkın alım gücünü rahatlatacak çalışmalar yapılmasıdır. Eskiden bir heyecan vardı ancak şimdilerde pek bayram havası yok.”

İmdat Tosun

“Bayram öncesi yiyecek ve içecek fiyatları çok yüksektir. Evde bayram sofrası kurabilmek için ihtiyacımız olanları alamıyoruz. Asgari ücretliyim ve üç çocuğum var. Bu bayram evde oturacağız. Geçmiş yıllarda bayramlarda gezmeye gider ailece vakit geçirirdik ancak 2010 yılından beridir monoton bir hayat yaşıyoruz ne bayramımız var ne özel günümüz var.”

Hüseyin Toker

“Bayram öncesi yiyecek ve içecek fiyatları aldı başını gidiyor. Böyle devam ederse sanırım insanlar artık evden dışarıya bile çıkamayacak. Bayram sofrası için ihtiyacımız olanları yavaş yavaş aldık. Alabildik çünkü iki kişiyiz. Eskiden bayramlarda bütün aile bir araya gelir yemek yer kaynaşırdık ancak şimdi insanlar dışarıya çıkmaya korkar oldu. Pahalılıkla ilgili yetkililerden beklentimiz var ancak pek bir şey yapacaklarını sanmıyorum.”