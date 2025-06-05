Esnafın morali bozuk

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da olduğu gibi Gazimağusa’da da bayram havası yaşanmıyor. Satış yapmak için umudunu Kurban Bayramı’na bağlayan Gazimağusa çarşısı esnafı umduğunu bulamadı. Ek mesai ve bayramlıkların ödendiğini ancak çarşıya bir getirisi olmadığını ifade eden esnaf, istedikleri satışı yapamadıklarını dile getirdi.

Diyalog muhabirine konuşan Gazimağusa esnafı dayanacak halleri kalmadığını ifade etti.

Ne dediler…?

Salih Oktay

“Mesai ve bayramlıklar ödendi ancak çarşıda insan yok. Çünkü anormal bir pahalılık söz konusudur. İnsanlar geçim derdinde, gün geliyor siftah bile yapmadan dükkan kapatıyoruz, esnafın işi çok zor. Kurban Bayramı dolayısıyla bir canlılık bekliyorduk ama olmadı. Eski bayramların havası da kalmadı.”

Mehmet Zeka Hoşgör

“Dört gözle bayramı bekledik ancak umduğumuzu bulamadık. 62 yıllık esnaflık hayatında hiç bu kadar durgunluk yaşamamıştık. Çarşıya gelen turistler de dükkanlara uğramıyor. Su dahi almıyorlar. İşlerimiz gün geçtikçe daha kötü duruma geliyor. Böyle giderse birçok iş yeri kapanır.”

Caner Ağdaş

“İşler kötü, dükkana gün boyu bir müşteri geldi, turist var ama alışveriş yapan yok. Bayramlıklar ve mesailer ödendi ama çarşıya yansımadı. Eskiden bayram arifelerinde dükkanlarımızı yoğunluktan dolayı gece geç saatlere kadar açardık, şimdiyse sinek avlıyoruz.”

Haldun Birsoy

“Ufak da olsa çarşıda bir hareketlenme var. Ama geçmiş bayramlara göre durgun sayılır. İşlerde büyük bir azalma var. İnsanlar alışveriş yapmaya korkar hale geldi.”

Kasım Uluçaylı

“Ek mesai ve bayram ödeneklerinin çarşıya hiçbir yansıması olmadı. İnsanlar sadece gıda almakla, yaşamını sürdürmekle uğraşıyor. Eski bayramlardaki kıyafet ve hediye alma alışkanlıkları artık tarih oldu. Eskiden bayram önceleri bir heyecan vardı, şimdiyse tadı tuzu yok. Hükümetin yanlış planlaması nedeniyle maaşlar arasında da uçurum oluştu, bu da insanlar arasında dengesizliğe neden oluyor.”

Ferdiye Özkanı

“İşlerin durumu çok kötü, elektrik faturası, vergiler, dükkan kirası ve bir çok gider belimizi büküyor. En yoğun iş yaptığımız gün kasaya giren para bin 500 TL, ayın 24 günü çalışsak dahi bu 36 bin TL eder. Bunun yarısı kar olsa, ayda 18 bin TL ile kira mı ödeyelim, vergi mi ödeyelim, elektrik faturası mı ödeyelim, yoksa geçinelim mi? Tüm esnaf umudunu bayrama bağlamıştı ancak istenen canlılık olmadı. Bayram öncesi havası esmiyor.”

Yılmaz Parlan

“Türk Lirası’ndan kurtulmazsak, Kıbrıs sorununu çözmezsek, ne yaparsak yapalım nafile. Son 51 yılın bize gösterdiği, bu sorunu çözüp uluslararası hukukun içinde yer almadığımız sürece insanlar göç etmeye devam edecek. Biz de günden güne erimeye devam edeceğiz. İşin acı tarafı, ticaret erbabının haklarını arayacak kurumlarda ortada yok. Ne Ticaret Odası, ne Esnaf Birliği, ne Sanayi Odası ne de iş adamları, ticaret erbabını temsil etmiyor, sadece bağlı oldukları siyasi partilerin himayesinde gün geçiriyorlar.”

İbrahim Küçük

“Şu an işlerimizde az da olsa bir canlanma vardır. İnsanlar yatırım için altın alıyorlar, yaz sezonunun gelmesi ve düğünlerin de başlamasıyla işlerimizde bir artış söz konusudur.”