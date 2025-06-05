Patron da tutuklandı

Beyköy’de Burhan Uddin’in (E-40) yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş kazasının ardından Türker Kasaboğlu ve ustabaşı Ahmet Amdemir’in ardından esas işveren Mahmut Şanverdi de tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; iş kazasının 21 Mayıs saat 14.30 raddelerinde Beyköy'de Salih Bumbaroğlu Sokak üzerinde bulunan Mahmut Şanverdi'ye ait inşaatta meydana geldiğini söyledi. Polis; müteahhit Türker Kasaboğlu ve ustabaşı olan Ahmet Amdemir'in himayesinde çalışan Burhan Uddin'in inşaatın üçünü katında çalışmakta olduğu bir sırada dengesini kaybedip 11 metre buçuk metre yükseklikten toprak zemine düşüp yaraladığını belirtti.

Polis; yaralının önce Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise ardından Yakın Doğu Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne yatırıldığını belirtti.

Polis; yaralının 31 Mayıs 2025 tarihinde yaşamını yitirmesiyle zanlılar hakkında tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Türker Kasaboğlu ile Ahmet Amdemir'in avukatı polise sorular yöneltti. Avukat, yetkili müteahhit firmasının tespit edilip edilmediğini sordu. Polis; Çalışma Bakanlığından yapılan araştırmada işverenlerin Mahmut Şanverdi ve Türker Kasaboğlu’nun bildirildiğini söyledi. Avukat; inşaattaki eksikliklerle ilgili kime bildirim yapıldığını sordu. Polis; Türker Kasaboğlu ile Mahut Şanverdi’ye yapıldığını açıkladı.

Avukat; bildirimin sadece Şanverdi’ye yapıldığını öne sürdü. Avukat; ayrıca Şanverdi’nin müteahhitlik bürosu olmamasına rağmen müteahhitlik yaparak suç işlediğini iddia etti. Avukat, kaza günü Türker Amdemir'in orada olmadığını da söyledi.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, kişi başı 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için 2 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

