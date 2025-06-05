Halk öfkeli

Abdullah SUİÇMEZ-Hamit ER

Bayram arifesinde alış-veriş amacıyla güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Güneye geçen Kıbrıslı Türklerin önemli bir kısmı ucuz et için kasaplara gidiyor. Bunun yanı sıra sağlık, gezi, iş ve seyahat amaçlı güneye geçenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’ndan geçmek için bir saati aşkın süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, yeni kapıların açılması için liderlere çağrı yapıyor.

Güneyden kuzeye geçen Rumlar ise doğruca akaryakıt bayilerine gidiyor ve ucuz olduğu için deposunu dolduruyor. Bunun yanı sıra marketlerden sigara ve ucuz sebze alıp dönüş kuyruğuna giriyor. Kıbrıslı Rumlar da Metehan’daki işkencenin sona ermesi için yeni sınır kapılarının açılmasına destek veriyor.

Ne dediler…?

Koray Altuğlu

“Yetkililer gelsinler, bu rezaleti görsünler. Rezalet durumdayız, Cumhurbaşkanı yeni kapıların açılması için gerekeni yapmalı. İdareciler halkın sesine kulak vermeli. Ancak kendileri uzun süre sırada beklerse bizi anlayacaklar. Ben güneye hastaneye gidiyorum.”

Özkan Yavuz

“Yeni kapı şart oldu, başka çözüm yolu yoktur. Metehan’a yapılacak bir şey yoktur. Eğer Haspolat’ta, Alayköy’de kapı açılırsa ancak buradaki sorun çözülür. Zaten Lefkoşa’da sadece bir tane araçlı geçiş kapısı olması doğru değildir. Çünkü ihtiyaçlara cevap vermiyor.”

Metin Lefkoşalı

“Daha güzel, daha geniş sınır kapıları açılırsa çok iyi olacaktır. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye çok fazla geçiş yapılıyor. Kuzeyden güneye gidenler eti, sebzeyi daha ucuza alıyor.”

Serter Galipoğlu

“Kapılar açıldı açılalı herkes oraya gidiyor. Çünkü orada başta et olmak üzere birçok şey kuzeyden daha ucuzdur. Kuzeyde tek avantaj benzinin daha ucuz olmasıdır. Ancak onun dışında kuzeyin cazibesi yoktur.”

Mehmet Sevinç

“Kapı sayısının artırılması lazım ancak tek taraflı değil, güneyin de adım atması gerekiyor. Döviz yüksek olmasa kaliteli ürünleri daha uygun fiyata alabiliyoruz.”

Erkan Hacı

“Lefkoşa’nın tek araçlı geçiş kapısı herkes için işkenceye döndü. Kapıda oluşan uzun kuyruklarda bekleyen sürücüler isyan ediyor. Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısı açılması gerekiyor. Aksi takdirde Metehan’da yaşanan çilenin sonu gelmeyecek. İnsanlarımızın çoğu alışveriş yapmaya gidiyor. Et, bazı ürünler, sebzeler daha ucuz olduğu için halk Rum tarafından alıyor. Rumlar ise sanırım kuzeyden sadece benzin alıyor, çünkü diğer her şey güneyde daha uygun.”

Suat Dağlararası

“İnsanlar iş, sağlık, alışveriş ve çeşitli nedenlerden dolayı güneye geçiyor. Ancak Metehan’da uzun araç kuyrukları bizi çileden çıkarıyor. Artık bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Çünkü geçişler azalmayacak aksine artacak. Kuzeyde her şey bu kadar pahalıyken, güneyde ucuz olan ürünler için insanlar daha çok oraya gidecek.”