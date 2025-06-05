Mayıs ayı enflasyonu 2,71

İstatistik Kurumu Mayıs ayı hayat pahalılığını yüzde 2,71 olarak açıkladı.

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre; Mayıs ayı hayat pahalılığı 2,71 olurken, Aralık 2024’e göre yüzde 16,15, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 39,88 değişim oldu.

Mayıs ayında ana harcama grupları içerisinde en yüksek artış yüzde 6,42 ile eğitim grubunda kaydedildi.

Eğitimi sırasıyla; yüzde 4,87 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 4,78 ile eğlence ve kültür, yüzde 3,23 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,70 ile mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri, yüzde 2,52 ile ulaştırma, yüzde 2,12 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 1,35 ile lokanta ve oteller, yüzde 1,34 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 1,23 ile haberleşme, yüzde 0,92 ile sağlık ve yüzde 0,88 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar takip etti.

Öte yandan tüketici fiyatları endeksinde yer alan 472 madde çeşidinin 398’inin ortalama fiyatı artarken, 74’ünün fiyatı düştü.

En yüksek fiyat artışı yüzde 138,54 ile limonda, yüzde 66,80 ile çiçek lahanasında ve yüzde 65,15 ile domateste görüldü. En fazla ucuzlayan ürünler ise yüzde 58,35 ile dolmalık biber, yüzde 54,27 ile çarliston biber ve yüzde 50,33 ile kabak oldu.

Geçen yılın mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 3,50, yıllık enflasyon ise yüzde 95,37 olarak kaydedilmişti.

