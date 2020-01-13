İskele’deki Hamsi Festivali’ne büyük ilgi

Karadeniz Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin 12’ncisi dün İskele’de gerçekleştirildi.

Karadeniz Kültür Derneği binasının avlusunda yer alan Festivalde Karadeniz’den özel olarak getirilen 5 ton hamsi balığı pişirilerek konuklara ikram edildi. Tanju Çelik ve Onur Atmaca konserinin de yer aldığı festivalde horon da tepildi. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı hamsi festivalinde vatandaşlar soğuk havaya rağmen eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

Vatandaşlar hamsi almak için uzun kuyruklar oluştururken, etkinlikte aynı zamanda tüm geliri şiddet mağdurları kadınlar ve çocukların yararına kahve satışı da yapıldı.

Festivale Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin,

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Ersin Tatar ve vatandaşlar katıldı.



