‘Ortak’ ortada kaldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile Plan’ın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

Tatar’ın bu tavrı; hükümet ortağı Halkın Partisi’nin (HP), özellikle de HP’li İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın aylarca devam eden çalışmalarının başarısızlıkla sonuçlanması anlamına geliyor ve bunun koalisyonun geleceğini ne şekilde etkileyeceği merak ediliyor.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, yasanın resmi gazetede yayınlanmaması sonrasında nasıl bir sürecin devam edeceğinin Başsavcılıktan gelecek yanıtla belirleneceğini de kaydetti.

İmar Planlarından yana olduklarını belirten Tatar, İmar Planlarının ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapıldığını ifade etti.

Yasal yükümlülükler yerine getirilmiyor

Muhtarlıklar, belediye meclisleri ve belediyelerin imar planı son şeklini alıp yürürlüğe girene dek sürecin içinde olmalarının yasa gereği olduğunu vurgulayan Tatar, Başbakanlığa ulaşan bilgilerin, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi, İmar Planı sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönünde olduğunu kaydetti.

Hedeflerinin yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılması olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile Plan’ı ilgili Bakanlık ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunuyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.