Eroğlu ile Talat, ölümünün 8. yıldönümünde Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 8. yıldönümü olan bugün törenlerle anılacak.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, vefatının 8'inci yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anlattı.

Kıbrıslı eski liderler Eroğlu ve Talat, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Denktaş ile siyaset alanında yaşadıklarını ve anılarını AA ile paylaştı.

Rauf Denktaş'ı lise çağlarındayken tanıdığını söyleyen Eroğlu, kendisinin o zaman da Kıbrıs Türkü'nün lideri pozisyonunda olduğunu hatırlattı.

Eroğlu, 1976'da Denktaş'ın kurduğu Ulusal Birlik Partisinden (UBP) siyasete katıldığını, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine geldikten sonra Denktaş'ı çok daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek "Kendisi (Denktaş) inandığı davaya ve Türkiye'ye ölümüne bağlıydı." dedi.

Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir devletle taçlandırılması gerektiğini peşinen tanıyan bir lider olduğunu vurgulayan Eroğlu, onun bu hedefinden hiç şaşmadığının altını çizdi.

Eroğlu, "Rumların uzlaşmazlığını dünyaya anlatmaya çalışmıştır. Rumların bir anlaşma istemediğine masaya oturduğu günden beri inanmış birisiydi." diye konuştu.

Eroğlu: Hayattayken mücadelesinin sonucunu görmüş liderlerdendir

Kendisinin de 5 sene müzakere masasında oturduğunu anımsatan Eroğlu, Rumların Kıbrıslı Türklerle anlaşmak istemediğini gördüğünü ifade etti.

Eroğlu, "Denktaş'ın inandığı davada sonuna kadar ısrar eden, bu davanın bugünlere gelmesi için mücadele eden ve bu uğurda evlatlarını kaybettiğini de göze alırsak, ailesinden üstün tuttuğu mücadelesini sonuna kadar sürdürmüştür. Denktaş, ölmeden önce KKTC'yi kurmuş ve bu devletin cumhurbaşkanlığını yapmıştır. Dolayısıyla hayattayken mücadelesinin sonucunu görmüş liderlerdendir." dedi.

Eroğlu: Protokolün dışında olmayı severdi

Denktaş'ın her zaman halkın içinde olduğunu belirten Eroğlu, "Denktaş, protokolün dışında olmayı severdi. Kendi arabasıyla köyleri gezip, fotoğraflar çeken, normal bir vatandaş gibi kahvede oturup, köylüyle sohbet eden birisiydi" ifadelerini kullandı

Talat: Önemli roller üstlendi

İkinci Cumhurbaşkanı Talat da Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en önemli figürlerinden biri olduğunu söyledi.

Denktaş'ın mücadelesine Dr. Fazıl Küçük ile başladığını, sonrasında ondan görevi devraldığını kaydeden Talat, Denktaş'ın Annan Planı gündeme gelinceye kadar Kıbrıs politikasını şekillendirdiğini vurguladı.

Talat, "Denktaş, Kıbrıs sorununu bir noktaya kadar getirmiş, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin tescilinde önemli roller üstlenmiştir." dedi.

Denktaş ile birçok siyasi süreci birlikte yaşadıklarını söyleyen Talat, "Sadece onun halefi olarak değil, Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliği dönemim de dahil, onunla yaptığımız iş birlikleri, tartışmalar ve yürüttüğümüz politik kavgaları da düşünecek olursak, son dönemini Denktaş'la birlikte yaşamış birisiyim. Dolayısıyla kendisini çok iyi tanırım." diye konuştu.

Talat: Aramızda insani sorun olmadı

Talat, Denktaş'ın son derece iyi, saygı ve sevgiyle davranan bir kişilik olduğuna işaret ederek "Bütün politik kavgamıza rağmen aramızda hiçbir zaman ciddi bir insani sorun olmadı. Olma eğilimi olduğunda ben veya o bir şekilde engelledik." ifadesini kullandı.