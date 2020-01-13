Türkiye memnun

Türkiye ve Rusya'nın çağrısına General Hafter'in de son anda olumlu yanıt vermesiyle Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Dolmabahçe'de Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Ateşkesin sağlanmasının hemen ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Serrac ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Görüşmede ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konusu masaya yatırıldı.

Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Savunma Bakanlığı: Yakın takip sürüyor

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Libya ve İdlib'de ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya ve İdlib'deki ateşkesin yakından takip edildiği belirtildi.

İstanbul'da 8 Ocak'ta icra edilen Türkiye ve Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanları zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara ateşkes çağrısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Libya ve İdlib'de 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başlamıştır. Her iki bölgede uygulamaya konulan ateşkes, saldırıları durdurarak, can kayıpları ile göç akımlarını önlemek, hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak suretiyle istikrar ve barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır. Her iki bölgede ateşkesin ilanından itibaren tarafların ateşkese uyma gayreti içerisinde oldukları, münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğu gözlenmektedir. Ateşkes uygulamaları yakından takip edilmektedir."