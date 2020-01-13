Tamirat zaman alacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı son iki günde 9 köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Akıncı, Geçitköy’deki ziyareti esnasında barajdaki su seviyesini yerinde gördü. Akıncı, su borularında yaşanan arızayla ilgili yaptığı açıklamada onarım çalışmalarının kısa süreceğinin belirtildiğini ancak tahmin edilen sürenin uzayabileceğini ifade etti.

Akıncı, su tasarrufu yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı önceki gün Şirinevler, Göçeri, Pınarbaşı, Hisarköy, Alemdağ ve Akçiçek'te vatandaşlarla buluşarak Kıbrıs sorunu ve iç konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Köy muhtarları ve köy sakinlerinin samimi konukseverliği ile karşılanan Akıncı, sohbetler çerçevesinde yurttaşların bölgeleriyle ilgili sorunlarını da dinledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün de Kayalar, Geçitköy ve Dağyolu'nda da yurttaşlarla bir araya geldi. Akıncı, vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Geçitköy’deki ziyareti esnasında barajdaki su seviyesini yerinde gördüğünü ifade etti. Akıncı, Türkiye’den KKTC’ye su taşıyan boru hattında yaşanan sorun nedeniyle Geçitköy Barajı'na su akışının bir süre duracağını, bu sürenin, kısa tutulmasına çalışılacak olmasına rağmen tahmin edilenden daha uzun olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Her zaman söylediğim gibi kendi kaynaklarımızı ihmal etmemek, topraklarımıza düşen her damla sudan yararlanmak, suyun derelerden denize akıp gitmesini bir ölçüde önlemek ve su tasarrufuna önem vermek kaçınılmaz" dedi.