Öğrenciler korktu

Elektrikli battaniye kısa devre yaptı apartmanda yangın çıktı

Öğrenciler korktu

Onur ULAĞ

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartman dairesinin yatak odasında elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın büyümeden, kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  

Alev alan elektrikli battaniye ve yatağın şiltesi yandı.
Yangın dün saat 18.50 sıralarında Ceyhan Sokak üzerinde bulunan Necipoğlu Apt 5 numaralı dairesinde meydana geldi.  Elektrikli battaniyenin kısa devre yapmasıyla yatak şiltesinin alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  
Yangın sonucu elektrikli battaniye ve yatağın şiltesi yandı, evin diğer bölümleri de isten dolayı zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yatak odasındaki elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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