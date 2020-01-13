Logarlar ilaçlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi hamamböceği mücadelesi için hizmet alım sözleşmesi imzaladı. LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “2020 yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” sözleşmesine LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Cyprus Pest Control LTD. adına Müdür Murat Şanyol imza koydu.

LTB, hamam böceği ile mücadele kapsamında şirketten logar ilaçlama, sivrisinek yer tespiti ve lojistik konularda destek alacak. LTB Başkanı Mehmet Harmancı hamamböceği ilaçlaması mücadelesine ek bir takviye ve destek geleceğini kaydederek 40 bine yakın logarın yılda iki kez, tek tek ve kanalizasyon kaynaklı 2 binden fazla logarın düzenli olarak ilaçlanacağını ifade etti.