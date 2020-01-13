Denktaş törenlerle anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümde törenlerle anılacak. Denktaş’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla başta siyasiler, parti başkanları ve birçok kurum kuruluş mesaj yayımlarken, bugün ilk tören, saat 10.00’da TMT Anıtı önünde yer alacak. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Anıt Özel Defteri’nin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuşmasıyla, TMT Anıtı önündeki tören sona erecek. İkinci tören ise saat 10.45’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Çavuşoğlu: Büyük uğraşlar verdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün 8’inci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, mesajında, Rauf Raif Denktaş’ın, hayatını Kıbrıs davasına adadığını, son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak için büyük uğraşlar verdiğini kaydetti.

Taçoy: Bıraktığı miras paha biçilmez

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün ardından sekiz yıl geçtiğini hatırlatarak, “Geçen her yılda, bıraktığı mirasın ne kadar kıymetli, devlet adamlığının ise ne kadar güçlü olduğunu daha iyi anladık” dedi.

Ataoğlu: Her zaman liderimiz

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KKTC Devletinin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkı için yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını vurgulayarak, O’nun güçlü kişiliği, düşünceleri, liderliği ve mücadeleci ruhunun, dün olduğu gibi bugün ve yarın da herkesin yoluna ışık tutacağını söyledi.

Akça: Dava adamıydı

Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın 8. Ölüm yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Dernek Genel Başkanı Latif Akça, yayımladığı mesajda, Denktaş’ın kahraman olduğunu belirterek, özetle şöyle dedi:

“Kıbrıs konusu Rauf Denktaş için sorun değil bir dava idi. Dava ne idi? Dava doğruluğuna inanılanın gerçekleşmesi için uğuruna savaşım verilen ülkü demekti, yarım asır tüm dünyaya karşı Davanın yılmaz savunucusu olmuştur. Bu vesile ile başta Liderimiz Rauf Denktaş’ı ve tüm dava arkadaşlarını saygı, minnet özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Sadıkoğlu: Yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölümünün

8. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Sadıkoğlu, Denktaş’ın liderliğinin yollarını aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Arıklı: Minnetle anıyoruz

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, Kıbrıs Türk Halkı’nın yetiştirdiği büyük devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.