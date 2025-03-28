İzleyenlerden tam not aldı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın ortaklaşa düzenlediği Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği “Burun” adlı oyunla perdelerini açtı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılışına Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Milletvekili Sami Özuslu, Armağan Candan, Fikri Toros ve Jale Refik Rogers, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Nazım Ced, İçişleri ve Yerel Yönetimler Müdürü Cenk Dökmen, Kamu – İş Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu, belediye meclis üyeleri, bölge muhtarları ve İletişım sponsorumuz Telsim Vodafone Bireysel Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Gezen katıldı.

Festivalin ilk oyunu olan “Burun”, hem konusuyla hem de sahne performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı.

Beşparmaklar Tiyatro Festivali, birbirinden değerli oyunlarla sanatseverlere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek.

