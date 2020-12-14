Kıbrıslı Türk karikatür sanatçıları, uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller kazandı

Kıbrıslı Türk karikatür sanatçıları, Dünya’nın değişik ülkelerinde ve ülkemizde düzenlenen uluslararası karikatür yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneğinden yapılan açıklamada ödül kazanan; Cemal Tunceri, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Dolgun Dalgıçoğlu, Arif Albayrak ve Mustafa Tozakı isimli çizerlerin eserleri hakkında bilgi verildi.

Yapılan açıklamaya göre çizerlerin kazandığı ödüller şöyle:

Arnavutluk’un Pogadec şehrinde bu yıl ilk kez düzenlenen, 50 ülkeden 87 çizerin 94 eser ile katıldığı, “Balkan Gülümsemesi” konulu, 1. Niko Nikolla Karikatür Bienali’nde Cemal Tunceri’nin bir eseri “Özel Ödül” kazandı. Cemal Tunceri’nin bir eseri ayrıca, Türkiye’nin Bursa şehrinde düzenlenen, 51 ülkeden 362 çizerin 932 eser ile katıldığı, “Değişim Özünde” konulu, 7. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda “Finalist” oldu.

Güney Kore’nin Seul şehrinde düzenlenen, 45 ülkeden 497 çizerin 1.769 eser ile katıldığı, 9. Uluslararası Sejong Karikatür Yarışması’nda Hüseyin Çakmak’ın bir eseri, “Özgürlük – Eşitlik” konulu bölümde, “İkincilik Ödülü – Gümüş Ödül” kazandı. Aynı yarışmada Musa Kayra’nın bir eseri, “Serbest” konulu bölümde, “En İyi Karikatür Ödülü” kazandı.

Kosova’nın Prizren şehrinde düzenlenen, 71 ülkeden 340 çizerin 1.146 eser ile katıldığı, “Kültüre İnanmak” konulu, 17. Uluslararası Komik – Karikatür Festivali’nde Musa Kayra’nın bir eseri “Onur Mansiyonu Ödülü” kazandı.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin Girne’de geleneksel olarak düzenlediği, 62 ülkeden 289 çizerin 887 eser ile katıldığı, “Zeytin” ve “Serbest” konulu, 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Mustafa Tozakı’nın bir eseri, “Serbest” konulu bölümde, “Altın Zeytin – Birincilik Ödülü” kazanırken, diğer bir eseri ise “Zeytin” konulu bölümde “Finalist Ödülü” kazandı. Aynı yarışmanın “Serbest” konulu bölümünde ise, Arif Albayrak ile Dolgun Dalgıçoğlu isimli çizerlerimiz “Finalist Ödülü” kazandılar.

Belçika’nın Boechout şehrinde düzenlenen, 54 ülkeden 268 çizerin 1.030 eser ile katıldığı, “Net Çizgi” konulu, 15. Uluslararası George Van Raemdonck Karikatür Yarışması’nda Hüseyin Çakmak’ın bir eseri “Dördüncülük Ödülü” kazandı.

İran’ın Shiraz şehrinde bu yıl ilk kez düzenlenen, 25 ülkeden 72 çizerin 328 eser ile katıldığı, “Barış ve Sağlık” konulu, 1. Uluslararası Shiraz Karikatür Festivali’nde Hüseyin Çakmak ile Cemal Tunceri’nin birer eseri “Finalist Ödülü” kazandı.

Kıbrıslı Türk karikatürcülerin ödül kazanan eserleri etkinlikler sonrasında düzenlenen sergilerde ve yayınlanan karikatür albümlerinde yer aldı.