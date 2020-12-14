Spor CAS’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi Ocak ayı içerisinde uluslararası alanlarda KKTC sporcularının hakkını aramak için girişim başlatacak.

Sporcularımız içe kapandı

Spor Üst Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı yaptığı açıklamada “Daha önce çözüme bağlı sportif açılımlar olması konuşuluyordu ancak sporcularımız bu sürede hep içine kapandı” dedi.

Ocak ayında mücadele başlıyor

Bozatlı “Ocak ayı sonrasında bazı girişimler yapacağız. Uluslararası federasyonlar ve uluslararası Tahkim Mahkemesine kadar uzanacak bir yol olacak. Burada savunacağımız çözüm görüşmeleri devam ederken sporcularımızın bir şekilde bireysel olarak mücadele etmesinin önünü açmaktır” dedi.

Tüm hukuksal yollar denenecek

Spor Üst Komitesi başkanı Sertaç Bozatlı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS da dahil olmak üzere her türlü çıkışın deneneceğini kaydederken “Eğer uluslararası barajları aşacak bir sporcumuz olursa neden olimpiyatlara katılamasın?” dedi.

Sporun evrenselliğini savunuyoruz

Bozatlı uluslararası hukuksal mücadelede izleyecekleri temel yolun sporun evrensel boyutu olacağını vurgulayarak “Spor yapma ve mücadele etme hakkını kimse kimsenin elinden alamaz” dedi.

Birilerini rahatsız edeceğiz

Her sporcunun başarılı olduğu takdirde uluslararası alanda yarışma hakkının olduğuna vurgu yapan Bozatlı “Bugüne kadar bekledik ancak artık beklemek yok. Birilerini rahatsız edeceğiz ve sporcularımızın hakkını arayacağız” dedi.