‘Zemin güçlendi’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne'de bir grup iş insanı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanları ile yaptığı toplantıda, pandemiye rağmen ekonomiyi ayakta tutabilmek için çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini kaydetti.

Yapılan açıklamaya göre; masada artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda büyük bir heyetle adaya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla Anavatan Türkiye’nin bu politikaya tam desteğinin hissedildiğini kaydetti.

Maraş açılımı ve iki devlet politikasıyla, KKTC devletinin zemininin güçlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC gerçeğinin dünyaya anlatıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle KKTC’nin ekonomisinin gelişiminin süreceğine dikkat çekti.

Geleceğe umutla ve güvenle bakabilmenin önemine de değinen Cumhurbaşkanı, KKTC devletine sahip çıkmanın gerekliliğini belirtti.

Asırlardır süren milli davaya hep beraber verilecek güçlü destek ve gösterilecek ortak iradenin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğini vurguladı.

“Çıkarlarımız iki devletli çözümde”

Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin çıkarlarının iki devletli çözümden geçtiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli davaya sahip çıkılması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın içerisinden çıkan bir Cumhurbaşkanı olarak, halkla birlikte, halkın duygu ve beklentilerini yakalayabilmek için azim, heyecan ve onur içerisinde mücadelenin süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan iş insanlarına “Hiç Vazgeçmedim, Kıbrıs Davası’nın Peşinde Bir Dava Adamı, Ersin Tatar” isimli kitabını da imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantının ardından Girne’de bulunan bir AVM’yi gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti; ardından Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, kulüp üyeleriyle görüştü ve sporla ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.