Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün gece geç vakitte yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Covid-19 testi yaptığını ve sonucun negatif çıktığını söyledi! ‘Hasta değilim’ diyen Pilli, Devlet Hastanesi Baş Dokturu Adil Özyılkan’ın test sonucunun pozitif çıkması sonucunda, temaslı olabileceği düşüncesiyle kamuoyunda merak uyandığını ifade etti. Hem kamuoyunun merakını gidermek hem de yakın çevresini ve temaslı olduklarını korumak için test yaptırdığını ifade eden Pilli, şimdilik endişelenecek bir durumunun olmadığını belirtti. Coronavirüs salgınına karşı herkesin dikkatli olmasını ve gerekli önlemleri almasını isteyen Pilli, yeni kararların gündemde olduğunu kaydetti. Maske, mesafe ve hijyen kuralına tüm vatandaşların uyması gerektiğinin altını çizen Pilli, son günlerde gerek sokakta gerekse kapalı mekanlarda maske kuralına uyulmadığına dikkat çekti. Yerel vakalardaki artışa vurgu yapan Pilli, özellikle maske kuralına uyulması yönünde gerekirse denetimleri başlatabileceklerini belirtti. Güney Kıbrıs ve Türkiye’deki vaka oranının KKTC’den çok fazla olduğunu dile getiren Pilli, “Uyarıları dikkate alır, önlemlere uyarsak ülkemizdeki düşük vaka sayısını koruruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:52