Yol haritası 16 Aralık’ta  belirlenecek

Başbakan Ersan Saner ve bakanlar, dün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak hükümet programına ilişkin bir çalışma toplantısı düzenledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının bir bakanlar kurulu toplantısı olmadığını, hükümet programına ilişkin çalışma yapıldığını aktaran Saner, hükümetin Meclis’te okunmasının ardından hükümet programını sunmak için bir haftalık bir süreye sahip olduklarını belirtti.

Halkın beklentilerini karşılamayı ve bir an önce hükümetin güvenoyu alarak icraatlara başlamasını hedefledikleri kaydeden Başbakan Saner, “Bir haftalık süreye rağmen, bu akşam tüm bakanlarımızla birlikte hükümet programını en ince detaylarıyla değerlendirmekteyiz” dedi. Saner, bu çerçevede hükümet programını yarın Meclis’te okumak için gerekli girişimleri tamamladıklarını ifade etti.

Hükümet programının okunmasının ardından yasal süreç gereği muhalefet partilerinin görüşlerinin dinleneceğini söyleyen Başbakan Ersan Saner, yine yasal sürecin tamamlanmasının ardından hükümetin güvenoyu almayı hedeflediğini bildirdi.

Başbakan Saner, bugün Meclis’te hükümet programının okunacağını, Meclis’te konuşmaların süresine göre Cuma günü güven oylaması yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Saner ancak konuşmalar uzarsa takvimin değişebileceğini ekledi.

Güvenoyunu alır almaz, yine aynı kararlılık ve süratle, öncelikle bütçenin Meclis’e gönderileceğini kaydeden Saner, bütçenin 2021 yılında yaklaşık 3.5 milyar bir açık vermesinin öngörüldüğünü de ifade etti. Saner, “Anavatan Türkiye ile imzalayacağımız 2021 mali işbirliği protokolü çerçevesinde gerekli katkıların sağlanarak, emin adımlarla yolumuza devam edeceğimizi de bildirmek istiyorum” dedi.

“Gerekli adımları atacağız”

Başbakan Saner, 24 Aralık’a kadar durdurulan charter seferlerin yılbaşı döneminde yeniden başlayacağına dair reklamlar ve askerlerin izinlerinin iptali konusundaki soruları da yanıtladı.

Saner, KKTC’nin diğer ülkelerle kıyaslandığında Covid-19’la enfekte olma ve hayatını kaybetme oranlarının düşük olduğunu ve neredeyse bu konuda lider konumda bulunduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta günlük ortalama 400-500 vaka çıktığına işaret eden Başbakan Saner, KKTC’de de artış görüldüğünü ancak bu kadar ciddi olmadığını belirtti. Güneyde bugün enfekte olan insan sayısının 13 binleri ölenlerin sayısının ise 75’i aştığını kaydeden Saner “Bizde ise bugün enfekte olan insan sayısı 1250 civarında, kaybettiğimiz kişi sayısı ise 6’dır” diye konuştu.

Başbakan Ersan Saner, pandemi konusunda KKTC’nin diğer ülkelere nazaran çok iyi konumda bulunduğunu vurguladı.

Sağlık Kurulu’nun görüşlerinin önemli olduğunu kaydeden Saner, “Evet ekonomimiz de sağlığımız da çok önemli. Sağlığımızdan ödün vermeden ama ekonomimizi de paralel şekilde götürecek imkanlar bu kurullarımızın görüşleriyle değerlendirilecek ve ona göre karar verilecektir” dedi.

16 Aralık’ta yapılacak değerlendirmeyle yol haritasının belirleneceğini kaydeden Saner, “Bilim Kurulu’na saygılı ancak ekonomiyi de asla atlamadan gerekli adımları atacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

GKK’da askerlerin izinlerinin kaldırılmasıyla ilgili kararın tamamen kendi bünyesinde alınan bir karar olduğunu ifade eden Saner, henüz güvenoyu almayan hükümetin böyle bir karar üretmesinin mümkün olmadığını kaydetti.