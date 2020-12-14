Kuzeyde 13, güneyde 301 yeni vaka

KKTC’de dün 1384 PCR testi yapıldı; 8’i yerel 13 pozitif vaka saptandı. İyileşen 4 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1384 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bir hemşirenin testi pozitif

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hemşirenin PCR test sonucunun Koronavirüs pozitif çıktığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada;

“Görsel ve yazılı basına yansıdığı üzere Lafkoşa Devlet Hastanemizde bir hemşiremizin Covid 19 PCR test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir.

Meslektaşımızın genel durumu iyi olup tedavi amaçlı karantina altına alınmıştır. Temaslı takip çalışmaları devam etmektedir. Kendisi emin ellerde ve güvende olup geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Böylesi bir süreç ve savaşta başarılı olabilmemiz ve pamuk ipliğine bağlı olan sağlik sistemimizin ayakta tutabilmek adına tüm halkımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına en iyi şekilde özen gösterilmesini hatırlatır saygılar sunarız.” denildi.



Türkiye’de sayı düşüyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Aralık Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti. Dün semptom gösteren 5 bin 103 hasta tespit edilirken günlük vaka sayısında ise önceki güne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Covid-19 hasta tablosunu açıkladı. 13 Aralık Pazar gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 181 bin 199 testle birlikte toplam test sayısı 21 milyon 79 bin 716’ya ulaştı.

22 bin 215 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin toplam sayısı 1 milyon 603 bin 780’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.1, ağır hasta sayısı 5 bin 973 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın günlük paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranları da yer alıyor. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 55.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 oldu.

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 11:52