AB’nin mesajı çözüm

Avrupa Konseyi’nin 10-11 Aralık’taki zirve toplantısında alınan kararla, Rum ve Yunan hükümetlerinin, “Türkiye’ye siyasi ve ekonomik bedel ödetme” politikalarının çöktüğü, Rum Yönetiminin “dolaylı ancak net şekilde; politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs sorununu çözüm prosedürüne girmeye” çağrıldığına işaret edildi.

Politis gazetesi “AB’den Türkiye’ye Önlemler Politikası Çöktü… Türkiye’ye ‘Siyasi ve Ekonomik Bedellerin’ Sonu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, “Türkiye’yi siyasi ve ekonomik açıdan köşeye sıkıştıracak yaptırımların” Rum Yönetimi ve Yunanistan açısından siyasi enstrüman olabileceğine ancak bu politikanın çöktüğüne dikkat çekti.

AB içerisindeki güçler dengesinin ve Birlik içerisindeki Almanya, İtalya ve İspanya gibi güçlü ülkelerin çıkarları nedeniyle bu konjonktürde Türkiye’ye yaptırım uygulanması perspektifine iyi gözle bakmadıklarının açıkça ortaya çıktığını belirten gazete, önümüzdeki üç ay içerisinde Kıbrıs sorununda pratikte sonuç istendiğini yazdı.

Gazete Türkiye’nin Ekim ayında önüne konulan şartları yerine getirmediğini ancak büyüklüğü nedeniyle yaptırımlar konusunun “çıkmaz ayın son çarşambasına havale edildiği” yorumunu yaptı.

TPAO’dan iki kişiye yaptırım

Haberde Rum Yönetimini ve belki Yunanistan’ı da kaygılandırması gereken şeyin, Doğu Akdeniz’de yaptığı bir dizi sondaj faaliyetinden sonra Türkiye’nin karşılaşacağı tek bedelin, iki TPAO yetkilisinin daha yaptırım listesine eklenmesi ve bunun da faaliyetlerini sürdürmesini engelleyecek herhangi özlü bir sonuç veya etkide bulunmayacak olması olduğuna dikkat çekildi.

Gazete, Rum Yönetiminin, bir noktada Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmî beşli konferansa katılacağını ve “diplomatik açıdan suçlama oyununu kaybetmeme mantığıyla hareket edeceğini” yazdı, özetle şunları savundu:

“Bu aşamada göz ardı edilmemesi gereken bir senaryo da Doğu Akdeniz’le ilgili, Kıbrıs’ın belirleyici rol oynamayacağı bir Avrupa konferansı ve Türk sondaj gemilerinin bölgede çok daha dinamik şekilde görülmesidir. Türkiye’nin başarılı bir sondajı ile, Kıbrıs sorununda bir çıkmaz, olguları yeniden tamamen değiştirerek yeni ağır emrivakiler yaratacak.

Türkiye büyük bir ülke

Lefkoşa ile Atina’nın bu zirveden de edindiği katı ders, Avrupa için Türkiye’nin bölge jeopolitiği açısından devasa bir büyüklük olmaya devam ettiği ve revize eğilimlere rağmen dış politika uygulama yöntemi ve hukuksuz faaliyetleri ile önemli bir ortak olmaya devam ettiğidir. Türkiye’ye siyasi ve ekonomik bedel politikası kesin olarak çökmüş görünüyor. Şimdi Kıbrıs’ın stratejik seçeneklerini yeniden biçimlendirip yeniden yorumlamak ve özeleştiri zamanıdır.”