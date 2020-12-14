Girne’de 1-31 Aralık Çocuk Çağı Kanserleri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleşen yürüyüşle çocukluk çağı kanserlerinden korunmanın yöntemleri, çocukluk çağı kanserlerinde erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi.

Yürüyüş Girne Belediyesi organizasyonunda, Girne Belediyesi Yürüyüş Kulübü ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi katkılarıyla, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına gerçekleşti.

Ramadan Cemil Meydanından başlayarak Ziya Rızkı, Kubilay Çaydamlı, Atatürk, 20 Temmuz Kordonboyu Caddeleri ve Tarihi Yat Limanı’nda gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar, ellerinde, Çocukluk Çağı Kanserlerinden korunma ve erken teşhisin önemine vurgu yapan dövizler taşıdılar.

Etkinlikte konuşan, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yürüyüşte ellerinde taşıdıkları dövizlerle ve dağıtacakları bilgilendirici broşürlerle bu farkındalığın oluşmasına katkı sağlamaya çalışacaklarını anlattı.

Pandemi nedeniyle yürüyüşlere katılım sınırlı sayıda tutuldu.

Raziye Kocaismail, tüm vatandaşlara, 2021’e sağlıklı bir şekilde ulaşabilmek için, Covid-19 salgınının devam ettiği bu dönemde, maske mesafe hijyen kurallarına uyarak kendilerini sevdiklerini ve ailelerini korumaları çağrısında da bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca dernek yararına Ramadan Cemil Meydanı’nda bitki ve simit satışı da yapıldı.