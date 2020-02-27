Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, sanatçı Sema Akbel’in “Sıradışı” isimli sergisini ziyaret etti.

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan yeni Siemens binasının birinci katında yer alan sergiyi gezen Meral Akıncı, yaşam enerjisi ile yaratıcılığını atık malzemelerle buluşturması sonucu dekoratif ve sanatsal eserler ortaya çıkaran Sema Akbel’i kutlayarak, eserlerin görülmeye değer olduğunu söyledi.

Geri dönüşüm materyalleri kullanılarak hazırlanan sanat eserlerinin, çevre farkındalığıyla ilgili önemli bir mesajı verdiğini dile getiren Meral Akıncı, sanatçıyı ekolojik duyarlılığı nedeniyle kutladı.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı’ya, sergiyi ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman eşlik etti.