Adadan gidenler daha fazla

Aytuğ TÜRKKAN

KKTC hükümetinin hava ve deniz ulaşımını serbest bıraktığı 1 Temmuz’dan 22 Temmuz’a kadar olan sürede 15 bin 11 kişinin ülkeye giriş yaptığı; buna karşın 15 bin 143 kişinin de ayrıldığı öğrenildi. Diyalog muhabirinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan elde ettiği bilgiye göre; uzun yıllardan sonra ilk defa KKTC’den ayrılanların sayısı gelenlerin üzerine çıktı.

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye 10 bin 871 kişi gelirken, aynı tarihlerde ülkeye Girne ve Gazimağusa limanlarından 4 bin 140 kişi giriş yaptı.

Rakamların detayları irdelendiği zaman Ercan’dan gelen 10 bin 871 kişinin 8 bin 52’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu görülüyor.

Ercan’dan gelen KKTC vatandaşlarının sayısı ise bin 751. KKTC ve İngiliz pasaportu sahibi olanların sayısı da 104. Diğer ülkelerden gelenlerin sayısı ise 964. Hava ve deniz yoluyla toplamda 9 bin 497 Türk vatandaşının da ülkeden çıkış yaptığı görüldü.



İki limandan 4 bin 140 giriş yaptı

Girne ve Gazimağusa limanlarından ülkeye giriş yapan 4 bin 140 kişiden 3 bin 369’unu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 652’sini KKTC, 10’unu da KKTC-İngiliz vatandaşları oluşturdu.

Girne ve Gazimağusa limanlarından çeşitli ülkelerin vatandaşı olan 109 kişi de giriş yaptı.

KKTC’ye gelen toplam 15 bin 11 kişiden 11 bin 421’ini Türkiye vatandaşları oluşturuyor.

Çıkışta da Türkiyeli vatandaşlar yoğunlukta

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı verilere göre; 1-22 Temmuz tarihleri arasında ülkeden çıkan 15 bin 143 kişinin çoğunluğunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor.

Ercan Havalimanı’nı kullanarak ülkeden çıkış yapan 9 bin 655 kişiden 5 bin 460’ını Türkiye, bin 384’ünü de KKTC vatandaşları oluşturdu.

KKTC-İngiliz çifte uyruğu bulunan 83 kişi de ülkeden ayrıldı.

Yabancılar da gitti

Afrika ülkelerinin de aralarında bulunduğu diğer ülke vatandaşlarından 2 bin 728 kişi de Ercan’ı kullanarak ülkeden çıkış yaptı.

Deniz yolunu kullanarak adadan çıkış yapan 5 bin 488 kişiden 4 bin 37 gibi büyük bir çoğunluğu da Türkiye vatandaşı oldu. Bin 158 KKTC vatandaşı da deniz yoluyla ülkeden ayrıldı. KKTC ve İngiliz pasaportu bulunan 4 kişi de Girne ve Gazimağusa limanlarından çıkış yaptı. Diğer ülke vatandaşlarından 287 kişi de limanları kullanarak ülkemizden ayrıldı.

Yine 1-22 Temmuz tarihleri arasında KKTC’den ayrılan toplam 15 bin 143 kişiden 9 bin 497’sini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturdu.