Oy çokluğu sağlandı

Meclisin dünkü oturumunda Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere iade edilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası görüşüldü. Yasa tasarısı, 26 kabul 12 ret olmak üzere, salt çoğunlukla kabul edildi.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Özdemir Berova, yasaya ilişkin komite raporunu sunarken, yapılan değişiklik konusuna değindi.

Berova, yasa tasarısını yeniden komiteye almak ve yasanın Genel Kurul çalışmaları devam ederken yeniden görüşülmesine olanak sağlamak için öneri sundu.

Bu sırada söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yasanın hazırlanma sürecine değinerek, hükümetin yasa gücünde kararnameyle kesintilere yönelik karar üretmesini eleştirdi ve CTP olarak böylesine kapsamlı bir konunun bu şekilde değerlendirilemeyeceği görüşünde olduğunu belirtti.

CTP’nin önerilerinin haklılığının, yaşanan sürecin sonunda iktidar tarafından anlaşıldığını savunan

İncirli, Cumhurbaşkanının gerekçesini de kabul etmediklerini ve ciddiyetsiz bulduklarını söyledi.

Yanlış uygulamaların birlik ruhunu zedelediğini iddia eden İncirli, yasaya ret oy kullanacaklarını belirtti.

Daha sonra oylamaya geçildi ve komite başkanın Berova’nın önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.

Tasarıların görüşülmesinin ardından oturum sona erdi. Bir sonraki oturum bugün saat 10.00’da yapılacak.