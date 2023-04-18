Çözüm önerileri tartışıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonu’nda “Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası” ana temasıyla panel düzenledi. Panelde, Kıbrıslı Türk mühendisler ve Türkiye’den sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı. Kıbrıs’ın depremselliği ve Kıbrıs’ın kuzeyinin yapı stokunun depremsellik bakımından incelenmesi konularının ele alındığı panelde, afet ve acil durumların organizasyonu ve bu konuda sivil toplum örgütlerinin rolü irdelendi. Panelde ayrıca çeşitli ülkelerdeki kentsel dönüşüm örnekleri incelenerek bu konuda ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine tartışıldı. İki oturumdan oluşan panele Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Erhürman: Bilimin sesine her zaman kulak verilmelidir

Kıbrıs ve Deprem: Bir Yol Haritası adlı panelde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, her zaman bilimin sesine kulak verilmesi gerektiğini 6 Şubat depremlerinin ortaya çıkardığını söyledi. Teknolojik gelişmeler ve sosyal medyadaki hızlı ilerleyişin insanlardaki unutma hastalığını daha da hızlandırdığını ifade eden Erhürman, 1999’da gerçekleşen depremin çok da uzak bir zamanda olmamasına rağmen unutulduğunu kaydetti. Artık hiçbir şeyin 6 Şubat’tan öncesi gibi olamayacağının altını çizen Erhürman, “CTP olarak bizim düşüncemiz, ‘Bilimin sesine kulak vermek’ cümlesini hafızalara kazımak olduğu düşüncesindeyiz. Bugün bu sunumlar dizisini gerçekleştiriyoruz ama bu bizim için son nokta olmayacak” dedi. Erhürman, ülkeyi depreme dayanıklı bir ülke haline getirmek gerektiğini sözlerini ekledi.

Karaman: İmarda denetimsizleştirmenin sonuçları acı olur

CTP MYK Üyesi ve Yerbilim Mühendisleri Odası Eski Başkanı Birol Karaman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gelişinin önceden bilindiğini, bu konuda uyarılar da yapıldığını ancak, uyarıların dikkate alınmamasından dolayı 6 Şubat’ın bir felakete dönüştüğünü vurguladı. Depremde kaybedilen insanların acısının hala yüreklerinde olduğunu dile getiren Karaman, depremlerin doğal afete dönüşüp dönüşmemesinin gerek dünya ülkeleri arasında gerekse toplumsal kesimler arasındaki gelir adaletsizliği ile yakından ilişkili olduğunu, elbette o bölgede yaşayan insanların davranışlarıyla da alakalı olduğunu belirtti. Kıbrıs’ta son dönemde KTMMOB’nin yetkilerinin elinden alınmaya çalışıldığını da anımsatan Karaman, “İmarda denetimsizleştirmenin bize yaratacağı sonuçları acı olacaktır” dedi.

Necdet: İki toplumlu deprem çalışmaları başlatılmalı

Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Necdet, “Kıbrıs’ın Depremselliği” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Sunumunda Kıbrıs’ta yaşayan toplumlara dikkat çeken Necdet, olası bir depremin adanın belirli bir kısmını değil, tümünü etkileyeceği uyarısında bulundu ve bu noktada iki toplumun işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Kıbrıs’ta olması muhtemel depremle ilgili Türkiye’deki bilim insanlarının konuştuğunu ancak, Kıbrıs’tan bu konuda pek ses çıkmadığını ifade eden Necdet, bunun ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve sosyo ekonomik konularla alakalı olduğunu anlattı. Necdet, Kıbrıs çözüm sürecinde tıkanıklık yaşanmasına rağmen depremin işbirliğini gerektirecek önemli bir husus olduğunu kaydetti.