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Kafatasını çatlattı

Park yeri yüzünden tartıştığı şahsı ciddi şekilde darp eden Hasan Akkuyu, mahkemeye çıkarıldıktan sonra teminatla serbest kaldı

Kafatasını çatlattı

Lefkoşa’da park yeri yüzünden meydana gelen kavgada Şükrü Özdemir’i itip, yere düşürdükten sonra başını yere çarparak kafatasında çatlak oluşmasına neden olan Hasan Akkuyu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Vahim zarar, ciddi darp ve darp suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı. 
Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 13 Nisan 2023 tarihinde saat 10.30 sıralarında Lefkoşa'da Hüseyin Kaptan sokak üzerinde park yeri yüzünden tartışmış olduğu Şükrü Özdemir’i eli ile itip yere düşürdükten sonra, başını yere çarparak kafatasında çatlak oluşması sonucu vahim zarara uğrattığını söyledi.
Polis, Şükrü Özdemir’in Lefkoşa Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde müşahede altına alındığını, Hasan Akkuyu’nun ise tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının üniversitede eğitim gördüğünü, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.
Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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