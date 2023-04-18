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İki dava okundu

AKSA Santrali’ne girerek jeneratöre giden akaryakıt vanasını kapatmaya teşebbüs etmekle suçlanan Mehmet Nay ile Mustafa Kablan serbest bırakıldı

İki dava okundu

Hüseyin ÇİÇEK

Kalecik’te bulunan AKSA Santrali’ne girerek, jeneratöre giden akaryakıt vanasını kapatmaya teşebbüs etmekle suçlanan ve soruşturma amaçlı tutuklanan Mehmet Nay ile Mustafa Kablan serbest kaldı.
Mahkeme emriyle haklarında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlılar duruşmaya çıkarılmadan aleyhlerine dava okunduktan sonra serbest bırakıldı. 
Mehmet Nay ile Mustafa Kablan, ileride ‘elektrik hatlarına ve işlerine zarar vermeye teşebbüs ve mülke tecavüz’ suçlarından yargılanacak. 

Ne olmuştu
 Mehmet Nay ile Mustafa Kablan’ın 13 Nisan 2023 tarihinde, AKSA Elektrik Santrali jeneratörüne giden vanayı kapatarak, devre dışı bırakmak amacı ile santralin demir tellerini kaldırarak avlu içerisinde izinsiz girdikleri sırada güvenlik görevlileri tarafından tespit edildikleri iddia edilmişti. Suçüstü gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Zanlılar, geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. 

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