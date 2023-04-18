Kefaletle serbest kaldı

Güzelyurt’ta yapılan trafik kontrolü esnasında, kullanımındaki araçla tehlikeli sürüş yaparken tespit edilen Edip Ak, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Görevli polise kendisini başka bir şahıs olarak tanıtıp, başkasına ait sürüş ehliyetini ve kimlik kartını ibraz eden ve trafik suçunu İlker Ümit Çakır isimli şahıs adına yazdıran Ak hakkında teminat talep edildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 15 Nisan2023 tarihinde saat 10.10 sıralarında Güzelyurt’ta, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yapılan trafik kontrolü esnasında, zanlının kullanımındaki EN 746 plakalı araçla tehlikeli sürüş yaparken tespit edildiğini söyledi.

Polis, durdurulan zanlının Güzelyurt Trafik Şubesinde görevli polis memuruna kendisini İlker Ümit Çakır isimli şahıs olarak tanıtıp tasarrufunda bulundurduğu ona ait TC sürüş ehliyetini ve TC kimlik kartını ibraz edip başkasının kimliğine sabit ceza ihbarnamesinin yazılmasını sağlayarak, sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi.

Polis, yapılan ileri soruşturmada olayın fark edildiğini ve zanlının suçüstü hali tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı, ‘sahte beyanla belgenin icra edilmesini tahrip etme’, ‘bir belgede adı geçenin kimliğine bürünme’, ‘başkasının kimliğine bürünme’ ve ‘sahte davranışla kayıt temini’ suçlarından yargılanmak üzere teminata bağladı.

Mahkemenin öngördüğü 150 bin TL kefalet senedi imzalanması şartını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı.