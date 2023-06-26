Ders almıyoruz

Trafik kazaları ülkenin kanayan yarası olurken, denetimlerde sürat, alkollü araç kullanma suçlarının ve kural ihlallerinin hız kesmediği görülüyor. Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde rapor edilen 314 sürücüden 133’ü sürat suçu işlerken, 10’una alkollü araç kullanmaktan ceza yazıldı. Öte yandan ülkenin farklı yerlerinde meydana iki ayrı kazada, alkollü olduğu tespit edilen 2 sürücü de tutuklandı.

Bin 475 araç kontrol edildi

Polis açıklamasına göre, ülke genelinde önceki gün trafik denetimi gerçekleştirildi.

Toplam bin 475 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimler kapsamında 314 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Araç sürücülerinin 133’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmaktan, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 2’si de sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Trafik denetimlerinde bir araç sürücüsü tutuklanırken, 34 araç trafikten men edildi.

İki sürücü alkollü çıktı

Polisin denetimlerinde birçok kişi rapor edilse de sürücülerin alkollü bir şekilde direksiyon başına geçmeye devam ettiği görüldü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; Lefkoşa’da meydana gelen kazada JM 059 plakalı salon aracıyla 183 promil alkollü içki tesiri altında olduğu sırada Osmanpaşa Caddesi'nde batı istikametine doğru seyreden Abdulhamit Demir (E-25) direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve park halindeki GF 270 plakalı araca vurdu. Savrulan GF 270 plakalı araç da park halindeki JT 789 plakalı araca vurdu. Kazada yaralanan olmazken, JM 059 plakalı araç sürücüsü Abdulhamit Demir tutuklandı.

Öte yandan, İkakke Abasi Emmanuel Akpan (E-27) 130 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZSZ 171 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada ayni istikamete doğru önünde seyreden Mustafa Akerler (E-57) yönetimindeki RY 575 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RY 575 plakalı araç bariyerlere çarpıp durabildi. Kazada yaralanan olmazken ZSZ 171 plakalı araç sürücüsü tutuklandı.