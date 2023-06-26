Üzücü bir durum

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, “Bu kadar düşük bir oran hatırlamıyorum, üzücü bir katılım oranı olduğunu açıklıkla söyleyebilirim” dedi.

YSK’da açıklama basın mensuplarına açıklama yapan Şefik, ilçelere göre bakıldığında ise katılım oranlarını şöyle sıraladı:

“Lefkoşa yüzde 27.8, Gazimağusa yüzde 25.78, Girne yüzde 27.60, Güzelyurt yüzde 30.9, İskele yüzde 32.73, Lefke yüzde 38.69.”

“Bu kadar düşük bir oran hatırlamıyorum, o nedenle üzücü bir katılım oranı olduğunu açıklıkla söyleyebilirim” diyen Şefik, bu oranların milletvekilliği seçimlerine katılım oranı olduğunu söyledi.

Şefik, KKTC tarihindeki katılım oranlarına bakıldığında 2018’de yüzde 66.14, 2020’de iki basamaklı Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci turda yüzde 58.19, ikinci turda yüzde 67.29, 2022’deki milletvekilliği erken genel seçiminde yüzde 57.41 olduğunu dile getirdi.

“KKTC tarihinde bu bir ilk midir? O kadar çok genel konuşma olanağım yok. Çünkü böyle bir bilgi vermeden önce gerçekten dönüp hepsine bakmak lazım” diyen Şefik, buna karşın seçimlerde uzun süredir görev aldığını ve bu kadar düşük katılım oranı hatırlamadığını belirtti.