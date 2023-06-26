İlişkiler geliştirilmeli

Rum Komünist AKEL partisinin Kıbrıslı Türklere yönelik hazırladığı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in değerlendireceğini dile getirdiği öneriler konusunda Rum siyasi partilerinden de açıklamalar geldi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, DİSİ, DİKO ve EDEK partileri, AKEL’in Kıbrıslı Türklere yönelik önerilerini değerlendirdi.

DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu konuya ilişkin açıklamasında; “Kıbrıs Türk toplumuna ve iki toplumlu konulara ilişkin tüm girişimlerin doğru adım olacağını” belirterek “iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirecek önlemlerin ileri götürülmesi gerektiği” görüşünü ortaya koydu.

Yeorgiu: “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Kıbrıslı Türkleri terk etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

DİKO Milletvekili Hristos Senekis ise yaptığı açıklamada, “iki toplumun vatandaşlarını birbirlerine yakınlaştıracak önlemlerin alınmasını, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin birlikte var olamayacağı şeklindeki Türk argümanını çürüttüğü gerekçesiyle ve işgalin oldubittilerini derinleştirmemesi şartıyla desteklediklerini” belirtti.

Senekis ayrıca, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümünün, AB’nin siyasi faaliyetleri aracılığıyla sağlanabileceği iddiasında da bulundu.

EDEK Basın Sözcüsü Yorgos Yeorgiu ise, AKEL’in Kıbrıslı Türklere yönelik önlemleri ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in bir grup Kıbrıslı Türk’le gerçekleştirdiği görüşme konusunda resmi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek, bu konuda resmi olarak bilgilendirilmelerinin ardından bir değerlendirmede bulunmayı tercih ettiklerini ifade ettti.