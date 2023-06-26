Yoğun ilgi gördü

Girne Belediyesi, Vintage & Antika Pazarı etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, önceki gün 15.00- 20.30 saatleri arasında düzenlenen Vintage & Antika Pazarı’nın ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkardığı kaydedildi.

Birbirinden özel antika parçanın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Vintage & Antika Pazarı,

zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında, hatıralarda yer tutan ve geleceğe taşınan birçok ürünü bir arada görme şansı yakalayan ziyaretçiler, birbirinden güzel müzikler ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, efemera, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunuldu.

Herkesin keyifli bir gün geçirdiği etkinlikte, Hüseyin Altan ile Çağın Dostel’in gitar/obua dinletisi ve DJ Hass-e’nin nostaljik plaklardan Türkçe - İngilizce müzik dinletisi yer aldı.

Kahve ve atıştırmalıkların da yer aldığı stantlar gün boyu hizmet verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023, 09:24