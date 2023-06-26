Özuslu’nun zaferi kutlandı

Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde 12 adayı geride bırakarak, yarışı önde bitiren Cumhuriyetçi Türk Partisi adayı Sami Özuslu, halka teşekkür derken, Lefkoşa’daki parti genel merkezinde kutlama yapıldı.

Erhürman ve Özuslu, seçim sonuçlarını CTP Genel Merkezi’nde bazı milletvekilleri, parti yetkilileri ve partililerle birlikte takip etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Erhürman ve milletvekili seçilen CTP adayı Sami Özulsu, basına açıklama yaptı.

“Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganları atıldı, alkışlarla seçim sonuçları kutlandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçmenlerin sandıkta iki mesaj verdiğini söyleyerek, “Seçmenimiz siyasete iki mesaj birden verdi. Birinci sonuç, bugüne kadar Kıbrıs Türk halkına yaşatılanları onaylamadığını gösterdi seçmen... İkinci olarak da yeni bir dönemi başlatma iradesini ortaya koydu” dedi.

Seçime katılım oranının düşük olmasını değerlendiren Erhürman, bugüne kadar, “seçmenin iradesi ve demokrasi ile oynamayın” dediklerini ancak bunu dinletemediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkı mesajı çok net verdi

Erhürman, “Bu, oraya doğru attığımız bir ilk adımdır. Kıbrıs Türk halkı mesajını çok net verdi. Yeni bir dönemi başlatma iradesini çok net bir şekilde ortaya koydu. Yeni dönemde bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. İnsan kaynakları bakımından ehildir” diye konuştu.

Özuslu: Biz birlikte yönetirsek, üretirsek kalkınırız

CTP milletvekili Sami Özulsu da seçmenin verdiği mesajı iyi okumak gerektiğini dile getirerek, “'Değişimin önünü açın' mesajı aldık. Kimseyi dışlamadık. Verilen birinci mesajı 'yeni bir dönemi başlatın' olarak okuyoruz” dedi.

Seçime katılım oranı konusunu da değerlendiren Özuslu, Seçim Yasası ile ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini, konunun hem sosyolojik, hem politik analize muhtaç olduğunu belirtti.

Özuslu, seçime katılan katılmayan, oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Sami Özuslu, kendisine destek olan, olmayan herkese ve tüm basın emekçilerine teşekkür etti.

