Ekonomi etkiledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve siyasi parti liderleri dün sandığa giderek, oylarını kullandı.

Düşük katılımlı seçim sonucu açıklandıktan sonra başta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel olmak üzere hükümetin diğer YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, durum değerlendirmesi yaptı.

Seçim sonuçlarını takip ettiği UBP Genel Merkezi’nde, aday Ali Başman ile birlikte basına açıklama yapan Ünal Üstel, bir seçimi daha geride bıraktıklarını ifade ederek, “Halkımız demokrasi örneği gösterdi, hiçbir tartışmaya mehel vermeden seçim sonuçlandı. Hayırlı olsun, kutlarım” diye konuştu.

Bu seçimde halkın kendilerine mesaj verdiğini, hükümette oldukları 1 yıllık süre içerisinde ekonomik sıkıntıların etkili olduğunu ifade eden Üstel, bu çerçevede yıpranmayı göze aldıklarını ancak buna rağmen oy kaybının büyük olmadığını söyledi.

Ekonomik sıkıntıların halkta rahatsızlık yarattığını belirten Üstel, “Seçmen sandığa küstü, en önemli mesaj budur” dedi ve UBP olarak da ortaklarla da seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getirdi.

“Halkımız istikrar istiyor” diyen Üstel, “Halkımız neden sandığa küstü, sebeplerine değer veriyorum” dedi. Üstel, “Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın gözden geçirilmesi gerektiğini de gördük” ifadelerini kullandı.

Başman, Özuslu’yu kutladı

Ali Başman da, seçimin demokratik ve olgun bir şekilde geçtiğini ifade ederek, seçimi kazanan CTP adayı Sami Özuslu’yu kutladı.

Hizmet amacı taşıyarak bu yola çıktıklarını ifade eden Başman, istikrarın önemli olduğunu söyledi.

Başman, “seçimde halk iradesi tam yansımadı ama halk için hayırlı olsun” ifadelerini de kullandı.

Soru üzerine Başbakan Ünal Üstel, “Hükümetin gidişatının değerlendirileceğini ama halkın sandığa küsme mesajının önemli” olduğunu söyledi.

