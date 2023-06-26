Anlamlı katkı

Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation ve Young Professionals Cyprus Virtual Lions Kulüpleri, İnönü, Mehmetçik ve Dipkarpaz Sağlık Ocaklarına nebulizatör bağışında bulundu.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, bağış kampanyası olarak tamamlanan aktiviteler sonrası elde edilen gelir ile sağlık ocaklarının ihtiyacı olan taşınabilir nebulizatör cihazlarını alan üç kulüp, bugün son aktivitesini gerçekleştirdi.

Cyprus Virtual Lions, Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüpleri, geçtiğimiz aylarda düzenledikleri “bağış etkinlikleri” ile Erenköy Sağlık Ocağına iki adet nebulizatör cihazı bağışında bulunmuş, ayrıca aynı sağlık merkezine EKG cihazının alımına katkı koymuştu. Böylelikle dört sağlık ocağına toplamda 8 nebulizatör bağışı yapıldı.

İskele-Karpaz bölgesindeki üç sağlık ocağı, Mehmetçik, Erenköy ve Dipkarpaz ile Mesarya bölgesinden İnönü sağlık ocağına tıbbi cihaz bağışında bulunan Lions Kulüpleri için mevcut hizmet dönemi 30 Haziran'da bitiyor.

Bu arada aktivitelere Fikret Şendil, Arda Çileker, İnanç Genç, İbrahim Genç, Fetine Avcı ve Kemal Kasapoğlu katılarak üç kulübü birlikte temsil ettiler.

