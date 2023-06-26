Vatandaşın mesajı açık: Usandık

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’dan boşalan bir sandalye için dün gerçekleştirilen tek sandalyeli seçime katılım oranı yüzde 29.92 oldu.

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde ilk defa bu kadar düşük katılımlı bir seçim yaşanırken, ortaya çıkan bu sonuç, vatandaşların siyasete olan güvensizliği olarak değerlendirildi.

KKTC genelinde 210 bin 121 kayıtlı seçmenden 62 bin 876’sının oy kullandığı ara seçimde katılım oranı yüzde 29,92 oldu.

60 bin 165 seçmenin oyu geçerli sayılırken, 2 bin 711 oy geçersiz sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Milletvekili seçilen CTP adayı Sami Özuslu 26 bin 327 seçmenin oyunu alarak yüzde 43.76 oy oranı ile yarışı önde tamamladı.

Onu takip eden UBP milletvekili adayı Ali Başman ise, 22 bin 842 oy alarak yüzde 37.97oy oranına ulaştı.

Seçimin ardından KKTC'deki 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti (DP) 3, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 ve Halkın Partisinden istifa eden bağımsızlar 2.

Vatandaşlar ne dedi…?

Bu seçim gereksizdi

Tarihin en düşük katılımlı seçimini değerlendiren vatandaşlar, halkın derdinin ekonomi olduğunu belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bir vekil için gerçekleştirilen seçimi anlamsız bulduklarını belirtti. Vatandaşlar, halkın ekonomik sorunlarla boğuşurken, büyük harcamalara neden olan bir seçim yapılmasının mantıksız olduğunu dile getirdi.

Hasan Çakmak

“Bir milletvekili seçmek için yapılan seçimde oy versem de bir milletvekili için seçim yapılması gereksizdi. Erken bir genel seçime gidilseydi daha güzel olacaktı. Yasada eksik milletvekilleri için seçim yapılabileceği var ve ilk defa bu hükümet bir yasaya uyduysa biz de vatandaşlık görevimizi yaptık.”

Caner Kızılörs

“Aslında ülke şartlarına bakıldığı zaman çok lüks bir seçime gittik. Bu kadar ekonomik sıkıntılar içerisindeki bir toplumun, bir milletvekili için seçime götürülmesi yerine keşke farklı bir yöntem uygulansaydı. Meclis aritmetiğine çok fazla bir etkisi olmayacak bir seçim oldu. Bir milletvekili seçmek yerine erken bir genel seçime gidilseydi belki daha iyi olacaktı.”

Yusuf Ulus Gürtepe

“Bir milletvekili için yapılan seçimi tamamen gereksiz buluyorum. Bir milletvekili seçmek için milyonlarca lira para harcanması doğru değildir. Bu seçimi yapana kadar erken bir genel seçime gidilseydi daha iyi olacaktı. Erken bir genel seçimle belki daha iyi bir sonuca varılırdı.”

Kamil Birkaya

“Bu kadar ekonomik sıkıntılar içerisindeki toplumun, bir milletvekili için seçime götürülmesi yerine erken bir genel seçim olmalıydı. Gerçi erken genel seçim olsa dahi bu memlekette artık bir düzelmenin olacağına inancım kalmadı.”

Mustafa Beyoğlu

“ İnsanlar zaten geçim derdindeyken seçimi pek düşünen olmaz. Bir milletvekili seçmek yerine erken bir genel seçime de gidilseydi bu işi yürütebilirlerdi.”

Fahri Onbaşılar

“Bir milletvekili için seçime gidilmesine hala bir anlam vermiş değilim. Bir vekil eksik olsa ne olurdu olmasa ne olurdu?. Bir vekil için seçime gitmek yerine erken bir genel seçime gidilseydi daha iyi olacaktı.”

Cemal Serpek

“Bir milletvekili seçmek için bu kadar büyük bir organizasyonun yürütülmesinin pek doğru bir şey olduğunu söylemek mümkün değildir. Tek bir vekil için bütün ülkenin seferber edilmesi yerine daha küçük bir şekilde seçime gidilebilirdi.”

Rüstem Nizam

“ Bir vekil için seçim yapmak ve milyonlarca lira para harcamak doru değil. Bu kadar ekonomik sıkıntılar içerisindeki bir toplumun, bir milletvekili için seçime götürülmesi yerine erken genel seçim yapılabilirdi.”

Ergin Yeşilceova

“Bir milletvekili seçimi yapılması gereksizdi. Ancak vatandaşlık görevimiz olduğu için sandığa gittik.”