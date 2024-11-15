Fark büyük

Hüseyin ÇİÇEK-Serdar ŞENGÜL

Diyalog, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin Mersin ilindeki halde satışa sunulan sebze-meyve fiyatlarını araştırarak, karşılaştırma yaptı. Yapılan araştırmaya göre; KKTC’de 3 buçuk liraya sakız dahi alınamazken, patatesi o fiyata almak mümkün olabiliyor. Burada 100 lira olan biber, Mersin’de 30 liradan satılırken, KKTC’de kilosu 120 liradan market ve pazarlarda yerini alan taze fasulye, orada 13 lira 80 kuruşa satılıyor. Fiyatlar arasındaki büyük uçurum vatandaşın tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, “Biz patatese 100, havuca 40, fasulyeye 120 lira öderken, Mersin’de 3-5 liraya bu ürünler alınabiliyor” diyerek, yetkililere bunun nedenini sordu.

Ne dediler…?

Salahi Mısırlıoğlu

“KKTC’de 100 liranın altında ürün bulmak zorlaşırken, Mersin’de 4 liraya sebze satılıyor. Aradaki büyük farkın nedeni nedir, birileri bizlere bunu açıklasın. Denetimin olmadığı bir yerde adil fiyatlandırma yapılmıyor üretici de halk da zor bir durumda. “

Erhan Sucuoğlu

“Fiyatlar Türkiye’ye oranla çok pahalı. Sebze-meyve ihtiyacımızı karşılamak ekonomik olarak bizleri kısmen zora sokuyor. Hükümetin üzerine düşeni yapıp bir an önce buna bir çözüm getirmesi elzemdir.”

Yusuf Say

“Ekonomik durum oldukça kötü bir vaziyette. Sebze alamayacak duruma gelmemizde pek tabi normaldir. Hükümetin etkin denetim mekanizmasını çalıştırmasını bekledik ancak memuruna dahi söz geçiremeyecek bir duruma gelmiştir. Fiyatların ucuzlaması için ithalat dahil her türlü önlemin alınması şarttır”.

Melik Şahin Yılmaz

“Öğrenciyim, market ya da pazardan sebze-meyve alamıyorum. Fiyatlar çok yüksek, birçok öğrenci arkadaşım pahalılıktan dolayı geri döndü. Bizlerde kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Türkiye ile yakın ilişkide olan KKTC’nin ithalatı serbest bırakmasını öneriyor ve destekliyorum.”

Kaşif Paşa

“Emekliyim, sebze ve meyveye para yetiştiremiyoruz. Bir yandan ilaç parası bir yandan gıda harcaması artık hiçbir şeye param yetmiyor. Bu durumun gelmemizde yetkililerin suçu vardır. Artık halkı görmüyorlar, duymuyorlar.”

Özden Demiroğlu

“Her şey çok pahalı, özellikle patates ve soğanın bu kadar pahalı olmasını beklemiyordum. Acilen ithalat tüm ürünler için serbest bırakılsın.”

İşte fiyatlar

Mersin Hal fiyatları Kıbrıs fiyatları

Meyve



Armut: 13,41 TL Armut: 80 TL



Avakado: 18,37 TL (Adet) Avokado: 50 TL



Elma: 11,16 TL Elma: 60 TL



Kivi: 17,14 TL Kivi: 100 TL



Mandalina: 10,28 TL Mandalina: 50 TL

Muz: 26,48 TL Muz: 69,90 TL

Nar: 12,08 TL Nar: 50 TL



Portakal: 10 TL Portakal: 60 TL







SEBZE



Beyaz Lahana : 1,94 TL Lahana: 30 TL



Biber (Çarliston): 38 TL Biber (Çarliston): 100 TL



Brokoli: 21,55 TL Brokoli: 50 TL



Taze Fasulye: 13,81 TL Fasulye: 120 TL



Ispanak: 12,13 TL Ispanak: 25 TL

Kabak: 14,11 TL Kabak: 41, 25 TL

Karnabahar: 14,95 TL Karnabahar: 30 TL



Maydonoz: 2,37 TL (Adet) Maydonoz: 20 TL (Adet)

Patates: 3,52 TL Patates: 74-99 TL



Patlıcan: 14,88 TL Patlıcan: 60 TL

Roka: 2,51 TL roka: 20 TL

Salatalık: 20,00 TL Salatalık: 68,70 TL



Kuru Soğan: 6,03 TL Kuru Soğan: 27, 50 TL

Havuç: 4, 86 TL Havuç: 40 TL