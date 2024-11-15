Tümü tedavi altında

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Mehmet Tarihsever (E-76) yönetimindeki LV 596 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Reha Süt Ürünleri önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetine kaybederek orta refüj içerisine girip aydınlatma diğerine çarparak karşı şeride geçip sağ yan tarafı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Yaşar Uğurşah (E-18), Mehmet Topaloğluları (E-26) ve Hüseyin Topaloğluları’nın (E-21) tedavileri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

