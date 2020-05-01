Sanatçılar Coronavirüsü eserlerine yansıtmaya devam ediyor

Sanatçı İrina Lavrinenko, Covid- 19’a karşı mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale resmetti.

Sanatçılar tarafından farkındalık yaratmak ve dünya genelinde yeni tip Coronavirüse karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere binaların duvarlarına grafitiler, taşlara şekiller, tuvallere resimler ve seramiklere sanat işlenmeye devam ediyor.

Sanatçı İrina Lavrinenko ise dünya geneline yayılan Covid-19’a karşı verilen mücadeleye destek belirtmek ve uyarılara dikkat çekmek için sanatını tuvale yansıttı.

Sanatçı İrina Lavrinenko, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çağrılara ve uyarılara uymamız gerektiğini belirterek sağlıklı kalabilmek için evde kalın dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının üç eserinden oluşan resim, baskı resim, seramik, grafit veya heykel gibi eserlerle paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

