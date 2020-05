İşsizlik ortadan kaldırılmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1 Mayıs mesajında, “Böylesi bir dönemde, sosyal adalet ilkesine daha da fazla önem verilerek, işsizlik ve yoksulluk riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması büyük bir önem taşıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 1 Mayıs emek Bayramı mesajı şöyle:

“Ölümcül ve bulaşıcı bir virüs nedeniyle tüm dünya insanlığı gibi Kıbrıs Türk halkı da zor bir dönemden geçiyor. Emeği ve alın teriyle geçinen insanlarımız için bu günler daha da zor.

Böylesi bir dönemde, sosyal adalet ilkesine daha da fazla önem verilerek, işsizlik ve yoksulluk riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması büyük bir önem taşıyor.

Emek ve alın terinin hak ettiği değeri alacağı, emekçilerimizin örgütlülüğünün güçleneceği, iş güvencesinin korunup geliştirileceği, sağlık içinde bir gelecek dileklerimle 1 Mayıs Emek Bayramı kutlu olsun.”

Tatar: Üretimi en üst seviyeye çıkaracağız

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, “ işçi ve emekçinin katkısının bir Devlet, bir ülke için en başta gelen unsur olduğunu” belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar, “ Bu kesimin, çalışma koşullarını, yaşam seviyesini ileri taşımak, haklarını koruyup geliştirmek suretiyle üretimi en üst seviyeye çıkarmayı ödev saydıklarını” vurguladı.

Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Bu yıl, Bahar’ı evimizde karşılıyor, Bayramı evlerimizde kutluyoruz ama inşallah gelecek yıllarda coşkuyla, yine kırlarda, piknik alanlarında olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve tüm emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı candan kutlar, herkese sağlıklı, mutlu yarınlar dilerim”



Sucuoğlu: Çalışanın onuruna yakışan ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücrete, sosyal güvenliğe ve çalışma koşullarına sahip olmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak en büyük arzuları olduğunu belirtti.



Oğuz: Emekçiler etkin görevler üstleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Ülkemizin her alanda ileri taşınmasında, işçi ve emekçi kesimi etkin görevler üstlenmektedir” dedi.

Oğuz yayımladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajsında, emekçinin ve iş dünyasının birlik içinde hareket ederek,üretimi canlandırmasının, içinde bulunulan zor dönemin aşılmasında büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu: İnsanı yücelt ki devlet yücelsin

: Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de en önemli dayanışma günlerinden biri olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının ifadesi olduğunu söyledi.

''İnsanı yücelt ki devlet yücelsin'' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, her zaman işçinin yanında olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu çalışan, üreten kesimlerin beklentilerinin ve taleplerinin karşılanmasının, sorunlarına çözüm üretilmesinin, ülkedeki huzurun ve istikrarın temel unsurlarından birini oluşturduğunu da belirterek, her zaman ve her şartta sağduyuyu koruyarak, karşılıklı anlayış, uzlaşma ve diyalog içerisinde hareket ederek, dile getirilen tüm sorunların üstesinden geleceklerini kaydetti.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Covid-19 nedeniyle sokaklarda, meydanlarda, piknik alanlarında kutlanamayacağına ancak anlamından ve coşkusundan hiçbir şey kaybetmeyeceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve güven içinde kutlanmasını diler, tüm çalışanlarımızı sevgi ve saygıyla selamlarım” dedi.



Saner: İşçi ve emekçinin yanındayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, “ Kıbrıs Türkünün bugünlere gelmesinde işçi ve emekçilerin büyük katkıları olduğunu, bundan sonra sağlanacak gelişmelerin de bu kesimin desteği ile olacağını” belirtti.

Ersan Saner, yayınladığı bildiri ile halkın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramını kutladı.

Saner, kutlama mesajında şunları belirtti:

Ulusal Birlik Partisi olarak bu bilinçle dün olduğun gibi, bugün de işçimizin emekçimizin yanındayız. Bu sıkıntılı sürecin işçimize, emekçimize zarar vermemesi için elimizden gelen tüm gayreti mutlaka göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı’nı içten duygularla kutlar, sağlıklı mutlu, yarınlar dilerim.”

Özyiğit: Sistem yeniden kurgulanmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak, içinden geçilen bu dönemin; sistemin yeniden kurgulanması adına bir fırsat olabileceğini vurguladı.

Özyiğit, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “yerli üretimin teşvik edilip koruma altına alınması, yerli istihdamın desteklenmesi ve kendi ayakları üzerinde duracak ve kendi kararlarını alıp yönetecek” bir yapının yaratılmasının önemine vurgu yaptı.

Özyiğit, 1 Mayıs'ın; tüm emekçilerin “savaşsız, sömürüsüz, barış içinde bir dünya kurma özlemiyle, birlik, mücadele ve dayanışma günü” olduğunu belirterek, eşit, özgür ve kardeşçe bir dünya kurulana kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, bu yıl 1 Mayıs’ta alanlar ve meydanlar yerine evlerde sağlıklı ve güvende kalınması, her şeye rağmen fikirsel ve düşünsel anlamda üretmekten vazgeçilmemesi gerektiğini kaydederek, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.



Çakıcı: Örgütlü mücadele şart

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak, ülkedeki işçilere; “birleşmeleri ve haklarını almak için örgütlü mücadeleye katılmaları” çağrısında bulundu.

Çakıcı 1 Mayıs dolayısıyla yayınladığı mesajda, dünya işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi Bayamı'nı bu yıl Koronavirüs nedeniyle evlerinde kutladıklarını kaydetti.

Özçınar: Hak arayışlarının simgesidir

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Mayıs İşçi Bayramının emeğin bayramı olarak tüm dünyada kutlanan çok özel bir gün olduğunu, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününün, çalışma hayatının sorunlarının irdelendiği, işçilerin de hak arayışlarının simgesi olduğunu belirtti.

Bıçaklı: 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı dünyayı ve ülkeyi etkileyen koronavirüs (CoVid-19) nedeniyle bu yıl 1 Mayıs’ın meydanlarda kutlanamayacağını belirtti.

Amerika’nın Chicago kentinde 1 Mayıs 1886’da çalışanların 8-8-8 için yapmış oldukları grev ve eylemlerin dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası olduğunu, bu dönemde onlarca işçinin hayatını kaybettiğini, birçok sendikacının tutuklandığını ve beşininse idam edildiğini hatırlattı.

Bıçaklı, bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve KKTC’deki sendikaların örgütlenme hakkını, 1886 yılında çalışanların Chicago’da vermiş oldukları onurlu mücadeleye borçlu olduğunu belirtti ve bu mücadeleyi veren tüm emekçileri saygıyla andıklarını kaydetti.

Bıçaklı açıklamasında ülkede hükümetin almış olduğu yanlış kararlar neticesinde ekonomik, sosyal ve siyasal yapının her geçen gün daha kötüye gittiğini iddia ederek, bunun, çalışanlar ve halkın üzerinde yarattığı olumsuz etkilerden dolayı bu yıl da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın buruk kutlandığını belirti.

Kimler mesaj yayınladı?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla; Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Devrimci Kömünist Birlik (DKB) Genel Sekreter Yusuf Alkım, Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Baraka Kültür Merkezi, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Memur-Sen Başkanı Akın Manga, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞSEN) Başkanı Mehmet Davulcu, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası,(KIBTES) Başkanı Himmet Turgut, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kuir Kıbrıs Derneği birer mesaj yayınladı.