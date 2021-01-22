Bütçe maratonu başladı

Meclis Genel Kurulu, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine başladı.

Meclis Genel Kurulu toplantısı, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.10’da açıldı.

Toplantıda sunuşların ardından komitede 10 milyar 210 milyon TL olarak oy çokluğuyla kabul edilen 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı. Görüşmeler 3 Şubat'ta tamamlanacak.

Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, komitenin tasarıyla ilgili raporunu sundu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un bütçeyle ilgili sunuş konuşmasının ardından milletvekilleri de söz aldı.

2020 bütçesine göre yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak ve 760 milyon TL açıkla hazırlanan 2021 bütçesi, Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi’nde bazı kalemlerde yapılan 70 milyonluk artışlarla 10 milyar 210 milyon Türk Lirası olarak oy çokluğuyla kabul edilerek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sevk edilmişti.

Genel Kurul’da ilk olarak, Hukuk Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanlığı’na UBP Milletvekili Yasemin Öztürk yardımcılığına da CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın seçildiği bilgiye getirildi.

Daha sonra 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı raporu Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun tarafından okundu.

Atun, bütçe kalemlerini aktardı

Atun’un okuduğu raporda, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki bir yıllık devre içindeki gelir ve giderleri içeren 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütçe kalemleri de şöyle aktarıldı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bütçesi: 50 Milyon 100 Bin 100 Türk Lirası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Bütçesi: 47 Milyon 765 Bin 700 Türk Lirası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Bütçesi: 94 Milyon 324 Bin 600 Türk Lirası, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı; 157 Milyon 954 Bin 400 Türk Lirası, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçesi: 116 Milyon 923 Bin 200 Türk Lirası, Dişisleri Bakanlığı Bütçesi: 121 Milyon 345 Bin 100 Türk Lirası, Maliye Bakanlığı Bütçesi: 4 Milyar 793 Milyon 753 Bin 100 Türk Lirası, İçişleri Bakanlığı Bütçesi: 352 Milyon, 10 Bin, 900 Türk Lirası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi: 298 Milyon 977 Bin 200 Türk Lirası, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesi: 1 Milyar 175 Milyon, 490 Bin, 400 Türk Lirası, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, 381 Milyon 848 Bin 500 Türk Lirası, Sağlık Bakanlığı Bütçesi: 856 Milyon, 166 Bin, 800 Türk Lirası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi: 400 Milyon, 811 Bin, 600 Türk Lirası, Mahkemeler Bütçesi: 71 Milyon, 471 Bin, 500 Türk Lirası, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi: 23 Milyon, 354 Bin 700 Türk Lirası, Sayıştay Başkanlığı Bütçesi: 12 Milyon, 794 Bin, 800 Türk Lirası, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi: 7 Milyon, 141 Bin, 700 Türk Lirası, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi: 3 Milyon, 782 Bin, 300 Türk Lirası, Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi: 493 Milyon, 983 Bin, 400 Türk Lirası, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi: 706 Milyon Türk Lirası, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi: 44 Milyon Türk Lirası.”

Oğuz, yeni bütçede öncelikleri anlattı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bütçenin karşı karşıya olunan acil tehditlerin üstesinden gelmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda toplum için elzem olan öncelikler konusunda ilerleme kaydetme çabalarını da desteklemesi gerektiğini belirtti.

Oğuz, “Yeni bütçede sağlık, eğitim altyapısının geliştirilmesi, yatırım, hem istihdamın sürekliliği hem de işleri pandemiden zarar görenleri destekleyecek şekilde oluşturulmuştur” dedi.

Oğuz, Meclis Genel Kurul’da yaptığı 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuş konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 Mali Yılı Bütçesinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek katkı koyanlara teşekkür etti.



Özyiğit: Zor şartlarda görüşme…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki “KKTC 2021 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşmelerinde siyasi parti başkanları söz alarak, bütçeye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İlk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi döneminde zor şartlarda bütçe görüşülmesi yapıldığına işaret ederek, ilk olarak ülkede yapılan seçimler ve “müdahalelere” değindi. İradelerine sahip çıkma kararlılığını sürdüreceklerini vurgulayan Özyiğit, Kıbrıs konusunda BM parametrelerini terk etmenin yanlış olacağını ve yeni maceralara atılmamak gerektiğini ifade etti.

Özersay: Türkiye’den kaynaklar gelecek mi?

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da bütçe görüşmeleri sırasında hükümetin salonda olması ve siyasi parti başkanlarının bütçeyi değerlendirmesini dinlemesi gerektiğini söyledi.

Özersay, hükümetlerin bütçeyi çok değiştiremediğini, bütçeyi hazırlayan ekibin de aynı ekip olduğuna işaret ederek, bu nedenle yapıcı ve gerçekçi muhalefet anlayışıyla bütçeyi değerlendireceğini belirtti.

Siyasete düşenin bütçede yenilikler yaratmak olduğunu kaydeden Özersay, bütçe hazırlanırken dünya ekonomilerine bakılması, sadece yerel ve Türkiye’den gelecek kaynaklarla kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Özersay, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yıllık programlar yapıldığını ve ekonomik protokollerde de her kaynağın alınıp alınamayacağının değişkenlik gösterdiğine işaret ederek, ekonomik protokol yapılmış olsa da, olmasa da bu kaynakların gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

Ekonomik protokol çalışmalarıyla ilgili bilgi isteyen Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye gelişinin neden ertelendiğini de sordu.

Özersay, ülkede ekonominin sıkıntılı olduğunu, piyasanın daraldığını, esnafın zorda olduğunu, vergi artırılması durumunda da ekonominin tamamen duracağını ifade ederek, vergi kaleminde artışın nasıl öngörüldüğünü sordu.

Öğrenci ve turist akışı sağlanmazsa turizm, tarım ve eğitim alanında alınan kredilerin geri dönüşünde de sıkıntılar yaşanacağı uyarısında bulunan Özersay, kredileri alanlara destek açısından bu konuda çalışma yapılması durumunda destek vereceklerini söyledi.

Özersay, işsizlik konusunda da endişeli olduklarını ifade ederek, hükümetin özellikle bu konuda çalışma yapması, yerli istihdamı desteklemesi ve işletmelere yönelik önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Erhürman: Ekonomideki sorunun nedeni siyaset

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ekonomiye dair temel bir sorun olduğunu ve bunun da siyasi istikrarsızlık sorunu olduğunu vurguladı. Kıbrıs sorununun zaten bir istikrarsızlık konusu olduğunu ancak sürekli hükümet değişikliğinin de bunu artırdığını kaydeden Erhürman, kimsenin önünü göremediği koşullarda değil 3 yıllık, 1 yıllık ekonomik programın bile zor olduğunu belirtti.

Erhürman, pandemi döneminde tek akıllarda kalanın sürekli değişen kararlar olduğunu ifade ederek, ülkede bilnmeyen bir ortamda ve istikrarsızlık içinde yaşandığını dile getirdi. Ekonomik protokoller konusunda da istikrarsızlık yaşandığını anlatan Erhürman, bu konuda siyasetin de yanlış olduğunu, “Türkiye’den para alma konusunda yarışa girenleri” uyardı.

Erhürman, örneğin Türkiye’den beklenen kaynağın geçen yıl öngörülenden 1 milyar TL az geldiğini ifade ederek, 2021 yılı için beklenenin 2,5 milyar TL’nin nasıl serbest bırakılacağının bilmediğini kaydetti.

Hükümetin “ölü doğduğunu” ifade eden Erhürman, iktidar partisinin kurultaya gitmesinin ardından seçime gidileceğini ve bu dönemde bir de protokol imzalanacağını belirterek, nasıl olursa olsun bir protokol değil, dövizdeki dalgalanma ve pandemi sürecinin dikkate alındığı bir protokolün imzalanması gerektiğini söyledi.

Görüşmeler bugün devam edecek

Milletvekillerinin konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ilk günü tamamlandı. Genel kurulda bugün Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri görüşülecek.